ग्रीनलैंड बने अमेरिका का 51वां राज्य, डोनाल्ड ट्रंप के सांसद ने संसद में पेश कर दिया प्रस्ताव

संक्षेप:

रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने अमेरिका की संसद में ग्रीनलैंड को 51वां प्रांत बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसमें कहा गया है कि पहले राष्ट्रपति ट्रंप को डेनमार्क से बात करनी चाहिए और अगर वह नहीं मानता तो जबरन इसपर कब्जा कर लेना चाहिए।

Jan 13, 2026 05:16 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए अमरीकी कांग्रेस में एक विधेयक अमेरिकी संसद में पेश किया कर दिया है। सांसद फाइन के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, "ग्रीनलैंड विलय और राज्य का दर्जा अधिनियम" सोमवार को फ्लोरिडा के रिपब्लिकन ने पेश किया। विधेयक के बताए गए लक्ष्यों में 'ग्रीनलैंड के विलय' और उसके बाद उसे राज्य का दर्जा देना शामिल है।

फाइन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज, मुझे ग्रीनलैंड विलय और राज्य का दर्जा अधिनियम पेश करते हुए गर्व हो रहा है, यह एक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को संघ में लाने के लिए ज़रूरी तरीके खोजने की अनुमति देता है।' उन्होंने कहा, "मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे दुश्मन आर्कटिक में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ग्रीनलैंड को हासिल करके हम अपने दुश्मनों को आर्कटिक क्षेत्र को नियंत्रित करने से रोकेंगे और रूस और चीन से अपने उत्तरी हिस्से को सुरक्षित करेंगे।"

नफरत करने वालों के हाथ नहीं छोड़ सकते ग्रीनलैंड

फाइन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "ग्रीनलैंड कोई दूर का इलाका नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज़ कर सकें, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ज़रूरी संपत्ति है। जो भी ग्रीनलैंड को नियंत्रित करेगा, वह आर्कटिक के मुख्य शिपिंग रास्तों और अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। अमेरिका उस भविष्य को ऐसे शासनों के हाथों में नहीं छोड़ सकता जो हमारे मूल्यों से नफरत करते हैं और हमारी सुरक्षा को कमजोर करना चाहते हैं।"

विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो ज़रूरी हो सकते हैं, जिसमें डेनमार्क के साथ बातचीत करने की कोशिश करना भी शामिल है, ताकि ग्रीनलैंड को अमेरिका के क्षेत्र के रूप में मिलाया जा सके या किसी और तरह से हासिल किया जा सके। ट्र्ंप को अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को हासिल करने के बाद विधेयक के तहत कांग्रेस के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करेगा, जिसमें उन संभावित संघीय क़ानूनों में बदलावों का विवरण होगा, जिन्हें राष्ट्रपति नए अधिग्रहित क्षेत्र को एक राज्य के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक समझें।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कल कहा कि अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए कोई खास समय-सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प ने कोई समय-सीमा तय नहीं की है लेकिन यह निश्चित रूप से उनके लिए एक प्राथमिकता है।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने कल रात बहुत साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो आखिरकार इसे चीन या रूस द्वारा हासिल कर लिया जाएगा, या शायद दुश्मनी से कब्ज़ा कर लिया जाएगा।"

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
