ग्रीनलैंड बने अमेरिका का 51वां राज्य, डोनाल्ड ट्रंप के सांसद ने संसद में पेश कर दिया प्रस्ताव

संक्षेप: रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने अमेरिका की संसद में ग्रीनलैंड को 51वां प्रांत बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसमें कहा गया है कि पहले राष्ट्रपति ट्रंप को डेनमार्क से बात करनी चाहिए और अगर वह नहीं मानता तो जबरन इसपर कब्जा कर लेना चाहिए।

रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए अमरीकी कांग्रेस में एक विधेयक अमेरिकी संसद में पेश किया कर दिया है। सांसद फाइन के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, "ग्रीनलैंड विलय और राज्य का दर्जा अधिनियम" सोमवार को फ्लोरिडा के रिपब्लिकन ने पेश किया। विधेयक के बताए गए लक्ष्यों में 'ग्रीनलैंड के विलय' और उसके बाद उसे राज्य का दर्जा देना शामिल है।

फाइन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज, मुझे ग्रीनलैंड विलय और राज्य का दर्जा अधिनियम पेश करते हुए गर्व हो रहा है, यह एक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को संघ में लाने के लिए ज़रूरी तरीके खोजने की अनुमति देता है।' उन्होंने कहा, "मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे दुश्मन आर्कटिक में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ग्रीनलैंड को हासिल करके हम अपने दुश्मनों को आर्कटिक क्षेत्र को नियंत्रित करने से रोकेंगे और रूस और चीन से अपने उत्तरी हिस्से को सुरक्षित करेंगे।"

नफरत करने वालों के हाथ नहीं छोड़ सकते ग्रीनलैंड फाइन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "ग्रीनलैंड कोई दूर का इलाका नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज़ कर सकें, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ज़रूरी संपत्ति है। जो भी ग्रीनलैंड को नियंत्रित करेगा, वह आर्कटिक के मुख्य शिपिंग रास्तों और अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। अमेरिका उस भविष्य को ऐसे शासनों के हाथों में नहीं छोड़ सकता जो हमारे मूल्यों से नफरत करते हैं और हमारी सुरक्षा को कमजोर करना चाहते हैं।"

विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो ज़रूरी हो सकते हैं, जिसमें डेनमार्क के साथ बातचीत करने की कोशिश करना भी शामिल है, ताकि ग्रीनलैंड को अमेरिका के क्षेत्र के रूप में मिलाया जा सके या किसी और तरह से हासिल किया जा सके। ट्र्ंप को अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को हासिल करने के बाद विधेयक के तहत कांग्रेस के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करेगा, जिसमें उन संभावित संघीय क़ानूनों में बदलावों का विवरण होगा, जिन्हें राष्ट्रपति नए अधिग्रहित क्षेत्र को एक राज्य के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक समझें।