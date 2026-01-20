डेनमार्क का हिस्सा नहीं ग्रीनलैंड... ट्रंप की चेतावनी के बीच रूस का नया दांव

संक्षेप: रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि सिद्धांत रूप में ग्रीनलैंड डेनमार्क का प्राकृतिक हिस्सा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह न तो नॉर्वे का स्वाभाविक हिस्सा था और न ही डेनमार्क का स्वाभाविक हिस्सा। यह एक औपनिवेशिक विजय है।

ग्रीनलैंड विवाद ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार-बार ग्रीनलैंड को खरीदने या नियंत्रण में लेने की बात, डेनमार्क और यूरोपीय संघ के साथ टैरिफ युद्ध की धमकी, और अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बयान कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, इस मुद्दे को और गरमा दिया है। माना जा रहा है कि रूसी विदेश मंत्री का यह बयान अमेरिका-यूरोप विवाद में घी डालने का काम करेगा और इससे एक बार फिर जुबानी जंग तेज होगी।

बता दें कि अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते मतभेदों के बीच रूस की ओर से यह बयान सामने आया है। वहीं, ट्रंप के उस आरोप पर कि मॉस्को भी द्वीप पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है, रूस नाराज भी हुआ है। मंगलवार को मॉस्को में पत्रकारों से बात करते हुए लावरोव ने कहा कि रूस को ग्रीनलैंड के मामलों में हस्तक्षेप करने में कोई रुचि नहीं है और वाशिंगटन को पता है कि मॉस्को की द्वीप पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं है।

इस दौरान लावरोव ने कहा कि सिद्धांत रूप में ग्रीनलैंड डेनमार्क का प्राकृतिक हिस्सा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह न तो नॉर्वे का स्वाभाविक हिस्सा था और न ही डेनमार्क का स्वाभाविक हिस्सा। यह एक औपनिवेशिक विजय है। अलग बात है कि यहां रहने वाले लोग इसके आदी हो गए हैं और सहज महसूस करते हैं।