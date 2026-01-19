ट्रंप विश्व इतिहास में हो जाएंगे अमर; ग्रीनलैंड विवाद पर बोला रूस, चीन ने क्या कहा?

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को हथियाने के प्लान पर यूरोप में लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। यूरोपीय देशों ने सांकेतिक तौर पर ही सही लेकिन अपनी सेना की तैनाती वहां पर कर दी है। फ्रांस इस मामले में एक कदम आगे हैं, उसने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को वहां पर भेजा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार ग्रीनलैंड के संबंध में दिए जा रहे बयानों पर रूस और चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस की तरफ से कहा गया है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने का कदम उठाते हैं, तो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दूसरी तरफ चीन ने आरोप लगाया कि आर्कटिक क्षेत्र में अपने हितों को साधने के लिए अमेरिका चीन को एक खतरे के तौर पर पेश कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने ट्रंप के बयानों पर टिप्प्णी करते हुए कहा, "अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को यूरोपीय संघ से अलग करते हैं, तो वह केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि वैश्विक इतिहास में अमर हो जाएंगे।" उन्होंने कहा कि इन विशेषज्ञों के इस आकलन को खारिज करना मुश्किल है। हालांकि, मॉस्को की तरफ से इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की गई कि ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से सही होगा या फिर नहीं।

चीन ने जताया विरोध ट्रंप, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे को शुरुआत से ही यह तर्क देकर सही ठहरा रहे हैं कि अगर उन्होंने इसे कब्जा नहीं किया तो फिर चीन या रूस यहां आकर बैठ जाएंगे। ट्रंप के इन बयानों पर बीजिंग ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि अमेरिका को अपने हितों को साधने के लिए जो भी करना हो उसके पीछे चीनी खतरे का हवाला देना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह तथाकथित चीन से खतरे को अपने स्वार्थी हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल न करें।"

आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को हथियाने के प्लान पर यूरोप में लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। यूरोपीय देशों ने सांकेतिक तौर पर ही सही लेकिन अपनी सेना की तैनाती वहां पर कर दी है। फ्रांस इस मामले में एक कदम आगे हैं, उसने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को वहां पर भेजा है।

ट्रंप की इस जिद का सबसे बड़ा कूटनीतिक फायदा चीन और रूस को ही मिलता नजर आ रहा है। वर्तमान वैश्विक राजनीति में जहां यूरोपीय देश पूरी तरह से अमेरिका के पिछलग्गू बनकर रूस और चीन को कोसते रहते थे, वह अब रूस और चीन के साथ बातचीत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यहां तक की अमेरिका से सीमा साझा करने वाला कनाडा भी चीन के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेड्रिक मर्त्ज ने रूस से साथ बातचीत का रास्ता फिर से खोलने की वकालत की है।