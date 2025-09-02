इस देश में भयंकर समस्या, बच्चे कम पैदा हो रहे; स्कूल बंद करने की नौबत आई

ग्रीस में स्कूलों पर ताला लग रहा है। इसके पीछे की वजह हैरान करने वाली है। असल में यहां पर जन्मदर में जबर्दस्त गिरावट आ रही है। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी गिरावट आ रही है।

ग्रीस में स्कूलों पर ताला लग रहा है। इसके पीछे की वजह हैरान करने वाली है। असल में यहां पर जन्मदर में जबर्दस्त गिरावट आ रही है। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी गिरावट आ रही है। इसके चलते अब यहां की सरकार ने 750 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। यह पूरे देश के कुल स्कूलों का 5 फीसदी है। इनमें दूरदराज के गांवों और द्वीपों पर चलने वाले स्कूल भी शामिल हैं। इनमें एटिका क्षेत्र के हिस्से भी शामिल हैं, जो राजधानी एथेंस से लगे हुए हैं। ग्रीस के मंत्री भी इसको लेकर काफी परेशान हैं।

क्या बोलीं मंत्री

ग्रीस में शिक्षा और धार्मिक मामलों की मंत्री सोफिया जाकराकी ने कहा कि हमारे क्लासरूम देखकर मैटर्निटी वार्ड्स और जन्मदर का हाल समझ आ रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले एक दशक से इसमें गिरावट आ रही है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले सात साल में प्राइमरी शिक्षा में छात्रों की संख्या 111,000 से ज्यादा कम हुई है। साल 2018 से यह 19 फीसदी की गिरावट है। एथेंस की हारोकोपियो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एलेजांड्रा कहती हैं कि यह गिरावट बहुत तेजी से हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक की तुलना में अब बहुत कम बच्चे पैदा करने वाली उम्र में हैं। इस साल ग्रीस के 14,857 स्कूलों में से 766 स्कूल मिनिमम छात्र संख्या को पूरा नहीं कर पाने के चलते बंद हो जाएंगे।

मिनिमम छात्र संख्या भी पूरी नहीं

यह मिनिमम छात्र संख्या बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 15 बच्चे प्रति स्कूल है। इनमें से अधिकतर प्राइमरी स्कूल हैं। हालांकि सभी स्तर के स्कूलों को बंद करने की नौबत आ रही है। अगर तीन साल के अंदर छात्रों की संख्या में सुधार आता है तो कुछ स्कूलों को फिर से खोला जा सकता है। इनमें टर्की से सटे स्कूल और सीमाई स्कूल अपवाद हैं, जो छात्र संख्या कम होने के बावजूद खुले रहेंगे। इसके अलावा डोडेकेनीज के एक छोटे से द्वीप सेरीमोस पर, 2009 के बाद पहली बार स्कूल खुलेगा। यहां प्राइमरी में में दो और किंडरगार्टन में तीन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम सामान्य रूप से तय छात्रों की संख्या से कम के साथ स्कूल खोल रहे हैं। यह एक महंगा निर्णय है, लेकिन हमें लगता है कि यह जरूरी है।