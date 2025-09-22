सरकार की जिम्मेदारी है कि लोग जिंदा रहें, पाकिस्तान में 30 नागरिकों के कत्ल पर मचा बवाल

मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जांच की मांग की है। आयोग ने कहा कि इस वाकये के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आयोग की ओर से कहा गया कि महिलाओं और बच्चों को जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे में उनकी निर्मम हत्या किया जाना बेहद क्रूर है और इसकी न्यायिक जांच करके जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए।

पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव में बम बरसाए हैं, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। इन लोगों में महिलाओं और बच्चों समेत ज्यादातर निर्दोष नागरिक शामिल हैं। इस घटना को लेकर बवाल मच गया है और मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जांच की मांग की है। आयोग ने कहा कि इस वाकये के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आयोग की ओर से कहा गया कि महिलाओं और बच्चों को जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे में उनकी निर्मम हत्या किया जाना बेहद क्रूर है और इसकी न्यायिक जांच करके जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए।

आयोग ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि आम नागरिकों को इस तरह मार डाला गया। इन लोगों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। आयोग ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तिराह जिले में यह बमबारी हुई है। हमारी डिमांड है कि इस मामले में तुरंत जांच बिठाई जाए और जिम्मेदारों पर ऐक्शन हो। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि आम लोगों के जीवन की रक्षा हो। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ ने भी इस घटना को लेकर हमला बोला है। पीटीआई का कहना है कि ये हमले आम लोगों के घरों पर हुए हैं। आसमान से बम गिराए गए, जिसमें मकान नेस्तनाबूद हो गए। इसमें महिलाएं और बच्चे तक मारे गए।

दरअसल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिराह घाटी में 22 सितंबर 2025 को कथित रूप से पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) के लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई बमबारी की गई, जिसमें कम से कम 24 से 30 नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना रविवार देर रात करीब 2 बजे मत्रे दारा गांव में हुई, जब स्थानीय सूत्रों के अनुसार JF-17 लड़ाकू विमानों ने आठ LS-6 बम गिराए, जिससे कई घर तबाह हो गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। PTI के खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर ने दावा किया कि मलबे से अब तक 20 शव निकाले जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।