नेपाल में खत्म हो सकती है सरकार की वैधता, भारत पर भी असर; जानें इनसाइड स्टोरी

Thu, 30 Oct 2025 07:56 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
Nepal Crisis: नेपाल में अंतरिम सरकार की वैधता और संसद भंग होने से उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट को लेकर भारत के सरकारी सूत्रों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। सरकारी सूत्रों की जानकारी के अनुसार, काठमांडू में पैदा हुआ यह "सत्ता का शून्य" संभावित रूप से चीन द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि नेपाल में चुनाव में किसी भी तरह की देरी या न्यायिक गतिरोध से भारत विरोधी ताकतों को लाभ मिल सकता है।

नेपाल में यह न्यायिक टकराव तब शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अंतरिम सरकार की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग करने का निर्णय लिया। इस विवादास्पद कदम ने निचले सदन का कार्यकाल समय से पहले समाप्त कर दिया और नए चुनावों की आवश्यकता पैदा की। राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने इस निर्णय की व्यापक रूप से आलोचना की है। उनका तर्क है कि अंतरिम सरकार को संसद भंग करने की सिफारिश करने का संवैधानिक अधिकार नहीं था।

यह मामला नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है, जहां मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया है। कोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को प्रधानमंत्री नियुक्त करना अनुच्छेद 132(2) का उल्लंघन है।

यह भी तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति पौडेल का संसदीय सिफारिश के बिना अंतरिम सरकार नियुक्त करने का एकतरफा निर्णय अनुच्छेद 74 और 76 का उल्लंघन करता है और संसद को भंग करने का फैसला स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है क्योंकि इसमें किसी संवैधानिक खंड का हवाला नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अंतरिम सरकार सौंपने का राष्ट्रपति का कदम राष्ट्रपति पद पर गहरे राजनीतिक कब्जे को दर्शाता है, जो शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है।

अदालत के समक्ष वकीलों ने अंतरिम सरकार की वैधता को चुनौती देते हुए तीखे तर्क दिए हैं। एडवोकेट प्रेम राज सिलवाल ने कहा कि सरकार में चुनाव कराने की वैधता और इरादे की कमी है और शक्ति को सड़कों के माध्यम से हड़पा नहीं जा सकता है। एडवोकेट टीकाराम भट्टाराई ने राष्ट्रपति पर संवैधानिक सीमाओं से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाया और अदालत से सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने का आग्रह किया। एडवोकेट शेर बहादुर केसी और एकराज पोखरेल ने सुशीला कार्की की नैतिक असंगति और कानूनी अपात्रता की आलोचना करते हुए एक गैर-सांसद द्वारा संसद भंग करने की बेतुकी स्थिति पर सवाल उठाए।

न्यायमूर्ति सपना प्रधान मल्ला ने वकीलों से अंतरिम आदेश जारी करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जबकि न्यायमूर्ति कुमार रेगमी ने सवाल किया कि जब सरकार बन चुकी है तो कोई अन्य प्रशासन बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। अब संवैधानिक पीठ अंतरिम आदेश देने पर फैसला करेगी। न्यायालय ने पौडेल और कार्की दोनों से उनकी नियुक्ति और संसद भंग के फैसलों के संवैधानिक आधार पर लिखित जवाब मांगा है।

भारत की क्या है चिंता

शीर्ष भारतीय सरकारी सूत्रों ने इस टकराव को काठमांडू में सत्ता शून्य के रूप में देखा है, जिसका फायदा चीन उठा सकता है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय एजेंसियों को डर है कि अस्थिरता जारी रहने पर सीमा प्रबंधन, सीमा पार व्यापार और खुफिया सहयोग पर नकारात्मक असर पड़ेगा। एजेंसियों का मानना है कि चुनाव में किसी भी देरी या न्यायिक गतिरोध से भारत विरोधी ताकतों को लाभ होगा।

सूत्रों के अनुसार, एजेंसियां मानती हैं कि चीन न्यायिक और नौकरशाही माध्यमों का उपयोग करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि पौडेल का पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अंतरिम सरकार सौंपना राष्ट्रपति पद पर गहरे राजनीतिक कब्जे को दर्शाता है, जो नेपाल में कमजोर संवैधानिक व्यवस्था का संकेत है।

