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बढ़ती जा रही ट्रंप की सनक; महासागर का नाम खुद पर रखने कहा, गूगल ने मना कर दिया

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दुनिया भर में उथल-पुथल के केंद्र में चल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को फोन करके अटलांटिक महासागर का नाम बदलकर ट्रंप महासागर करने कह दिया।

Donald Trump
अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक रैली को संबोधित करते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में उथल-पुथल के केंद्र में चल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक इस कदर बढ़ गई है कि अब वो अटलांटिक महासागर का नाम बदलकर ट्रंप महासागर करवाना चाहते हैं। गूगल मैप्स पर मेक्सिको की खाड़ी के नाम के साथ अमेरिका की खाड़ी जुड़वाने और कनाडा के साथ साझा ओंटारियो झील का नाम अमेरिकी झील करवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नाम बदलवाने के हौसले बुलंद हैं। इसी भरोसे के साथ ट्रंप ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को फोन करके अटलांटिक महासागर का भी नाम बदलकर ट्रंप महासागर करने कहा, जिसे सुंदर पिचाई ने मानने से मना कर दिया। गूगल और एल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने राष्ट्रपति को समझाया कि अटलांटिक महासागर अमेरिका के अलावा कई देशों तक फैला है, इसलिए वो इस बार उनकी बात नहीं मान सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि प्रशांत महासागर को अमेरिकन ओसियन और अटलांटिक महासागर को ट्रंप ओसियन कर देना चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से अटलांटिक महासागर का नाम बदलने को लेकर हुई बातचीत की जानकारी खुद ही साउत कैरोलिना में संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान दी। ट्रंप यहां रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने गए थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता कहा करते थे कि उनको लोकेशन की बढ़िया समझ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको सिर्फ पैसिफिक ओसियन और अटलांटिक ओसियन पसंद हैं। वो किसी और ओसियन पर अमेरिका या ट्रंप का नाम नहीं डाल सकते हैं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अटलांटिक ओसियन पर गंभीरता से विचार किया और गूगल के सीईओ को फोन किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सुंदर पिचाई से अटलांटिक महासागर का नाम अपने नाम पर ट्रंप ओसियन करने की बात की तो सुंदर ने यह कहकर मना कर दिया कि इस बार वो नहीं करेगा।

होर्मुज स्ट्रेट का नाम भी ट्रंप स्ट्रेट करवाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ अमेरिका के अंदर या अमेरिकी सीमा में आने वाली जगहों का नाम ही नहीं बदलना चाहते, उनकी चाहत दूर देश की जगहों में भी अपना नाम डलवाने की है। इजरायल और ईरान के जंग में जो स्टेट ऑफ होर्मुज काफी चर्चा में रहा है, उस जलडमरूमध्य का नाम भी ट्रंप अपने नाम पर ट्रंप स्ट्रेट रखना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सरकारी इस्तेमाल के लिए किसी भी जगह का नाम बदल सकता है। दूसरे देश या प्राइवेट कंपनी उसे मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ट्रंप के आदेश के मुताबिक गूगल और एप्पल ने मेक्सिको की खाड़ी और ओंटारियो झील के नाम के साथ अमेरिकी खाड़ी और अमेरिकी झील जोड़ दिया।

नदी और राज्य का नाम बदलना भी ट्रंप की चाहत में शामिल

ट्रंप समुद्र, खाड़ी और स्ट्रेट के अलावा नदियों का नाम भी बदलना चाहते हैं। ट्रंप के नाम बदलने की योजना में अगला नंबर अमेरिका की मिसिसिपी या हडसन नदी का है, जिसमें किसी एक का नाम वो कुछ और करना चाहते हैं। जनवरी 2025 में ट्रंप ने अलास्का की सबसे ऊंची पर्वत डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया था। इसी साल सितंबर में ट्रंप ने अमेरिकी राज्य न्यू मेक्सिको का नाम बदलकर न्यू अमेरिका करने का सुझाव दिया और कहा कि वो इस पर जोर नहीं डालेंगे, लेकिन लोग इस आयडिया को पसंद कर रहे हैं।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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