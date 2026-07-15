सुपर ह्यूमन AI आने में बस 3-4 साल और मानवता... गूगल के एआई चीफ डेमिस हसाबिस की डराने वाली चेतावनी

गूगल के एआई चीफ डेमिस हसाबिस ने एआई के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि एआई लगाता अपने आप को बेहतर कर रहा है। ऐसे में इन पर निगरानी रखने के लिए एक वैश्विक संस्था का बनाया जाना आवश्यक है, जो कि इनके विकास को नियंत्रित कर सके।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) एक तरफ तो इंसानों को आश्चर्यचकित कर रही है। दूसरी तरफ डरा भी रही है। गूगल के एआई सेक्टर के प्रमुख डेमिस हसाबिस ने भी एक ऐसी ही चेतावनी दी है, जिसको लेकर लोगों के मन में अब नया डर बैठ गया है। डेमिस का कहना है कि सुपर ह्यूमन एआई (AGI) सामने आने में अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में अगर जल्दी ही इसको लेकर वैश्विक नियम कायदे नहीं बनाए गए, तो यह मानवता के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक स्तर पर एक निगरानी संस्था बनानी होगी, जो कि एआई के निर्माण पर नजर रखे। यह कदम जल्दी ही उठाने होंगे क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो यह मानवता के हित में नहीं होगा।

नोबेल पुरस्कार विजेता और गूगल के एआई सेक्टर के प्रमुख डेमिस हसाबिस ने अपने पर्सनल ब्लॉग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी चिंताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल हम एआई से जुड़ी चिंताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ टेक कंपनियां लगातार इसका विकास करती जा रही हैं। अब तो एआई भी अपने से बेहतर एआई का निर्माण कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब एक सुपर ह्यूमन एआई हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जिसे एआई विशेषज्ञ भी अपने काबू में नहीं कर पाएंगे।

AI से लगातार बढ़ रहा जोखिम, नियम-कानून की जरूरत- हसाबिस उन्होंने लिखा, "जैसे-जैसे हम एजीआई (Artificial General Intelligence) के करीब पहुंच रहे हैं। एआई से उत्पन्न होने वाले जोखिम भी बढ़ रहे हैं। हमें इनको लेकर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि अत्याधुनिक एआई मॉडल किस तरीके से साइबर चुनौतियां पैदा करते हैं। हमें समझना होगा कि एआई की झमता लगातार बढ़ती जा रही है। इससे परमाणु और बायो जोखिम भी बढ़ रहे हैं।"

खुद को और भी बेहतर बना रहा एआई, यह खतरनाक- हसाबिस गूगल जैसे टेक कंपनी के एआई चीफ होने के नाते हसाबिस ने इस बात पर चिंता जताई है कि एआई लगातार अपने आप को बेहतर कर रहा है। इसके लिए इसे अपने मानव विशेषज्ञ की भी जरूरत नहीं है। यह आज हर दिन के साथ खुद को बेहतर कर रहा है। यह एक रोमांचित कर देने वाली घटना है लेकिन इसके साथ ही एक डर भी पैदा करती है।