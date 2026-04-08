ईरान से सात साल बाद कच्चा तेल खरीद रहा भारत, कब तक पहुंच जाएगा जहाज?
सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्प ने ईरान से यह कार्गो खरीदा है। यह कार्गो अभी कुराकाओ के झंडे वाले एक बहुत बड़े क्रूड कैरियर जया पर है, जो भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है और इस हफ्ते के आखिर तक यहां पहुंचने की उम्मीद है।
Iran US Ceasefire: मिडिल ईस्ट में पिछले महीनेभर से ज्यादा समय से तनाव बना हुआ है। अमेरिका-ईरान के बीच दो हफ्ते के लिए भले सीजफायर हो गया हो, लेकिन अब भी पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए संकट नहीं टला है। इस युद्ध की वजह से दुनिया पर ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। ऐसे में भारत सात साल से भी ज्यादा समय बाद ईरान से कच्चे तेल का आयात कर रहा है। इस हफ्ते के आखिरी तक जहाज भारत के तट तक पहुंच जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से तेल खरीदने पर लगे प्रतिबंधों से महीनेभर की छूट दी थी।
भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। उसने मई, 2019 के बाद ईरान से कोई भी तेल नहीं खरीदा, लेकिन अब अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच फिर से नई दिल्ली तेहरान से तेल खरीद रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, LSEG और Kpler के शिप ट्रैकिंग डेटा से बुधवार को पता चला कि अमेरिका द्वारा ईरानी तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर लगाए गए प्रतिबंधों को सप्लाई की कमी दूर करने के लिए कुछ समय के लिए हटाने के बाद, भारत सात साल में पहली बार ईरान से तेल पाने के लिए तैयार है।
डेटा के अनुसार, सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्प ने यह कार्गो खरीदा है। यह कार्गो अभी कुराकाओ के झंडे वाले एक बहुत बड़े क्रूड कैरियर 'जया' पर है, जो भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है और इस हफ्ते के आखिर तक यहां पहुंचने की उम्मीद है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनर, इंडियन ऑयल ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के ईमेल का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। LSEG की शिप ट्रैकिंग से पता चलता है कि 'जया' भारत आने से पहले, शुरू में चीन में माल उतारने के लिए दक्षिण-पूर्वी एशियाई जलक्षेत्र में गया था।
डेटा से यह भी पता चलता है कि एक और जहाज, जॉर्डन, भारत को अपनी डिलीवरी की जगह के तौर पर दिखा रहा है। भारत के तेल मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा कि रिफाइनरों ने ईरानी तेल खरीदा है, क्योंकि मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष की वजह से होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली सप्लाई में रुकावट आई है। इस स्ट्रेट से आम तौर पर दुनिया की कुल कच्चे तेल की सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। मंत्रालय ने पिछले हफ्ते यह भी कहा कि रिफाइनरों को ईरानी तेल खरीदने के लिए पेमेंट करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
युद्धविराम से कच्चे तेल का वायदा भाव 18 प्रतिशत टूटा
इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बीच बुधवार को कच्चे तेल के वायदा भाव में भारी गिरावट आई और यह 18 प्रतिशत लुढ़ककर 8,775 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अप्रैल में आपूर्ति वाले कच्चे तेल के अनुबंध का वायदा भाव छह प्रतिशत टूटकर 10,029 रुपये प्रति बैरल पर खुला था। बाद में यह और लुढ़कता हुआ 1,894 रुपये या 17.75 प्रतिशत फिसलकर 8,775 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। यह मंगलवार को करीब चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10,990 रुपये प्रति बैरल के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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