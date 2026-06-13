मिडिल ईस्ट से आई खुशखबरी, ईरान-US में समझौते की सुगबुगाहट; स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी खुलेगा
Iran-US Peace Deal: पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि समझौते का अंतिम मसौदा तैयार है, जिसे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया है।
Iran-US Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले तीन महीनों से जारी भीषण युद्ध अब थमने के कगार पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य शीर्ष अधिकारियों के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश एक ऐतिहासिक शांति समझौते के बेहद करीब हैं, जिसे इसी सप्ताह के अंत तक यूरोप में साइन किया जा सकता है। मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि शांति समझौते के अंतिम हिस्से पर सहमति बन चुकी है। ईरान ने अभी भी फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं और साफ किया है कि उसकी रेड लाइंस से कोई समझौता नहीं होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए इसे एक बड़ा सेटलमेंट करार दिया। ट्रंप ने कहा, "दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अगले कुछ दिनों में संभवतः यूरोप में इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे।" ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई ने व्यक्तिगत रूप से इस समझौते को मंजूरी दी है क्योंकि अमेरिकी हमलों के कारण ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समझौते के तुरंत बाद वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोल दिया जाएगा।
पाकिस्तान ने दिया इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम
इस कूटनीतिक सफलता के पीछे पाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब ट्रंप ने ईरान पर अब तक के सबसे भीषण हमले की धमकी दी थी, तब इन खाड़ी देशों और पाकिस्तान के नेताओं ने ट्रंप से बात कर उन्हें सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए मनाया।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि समझौते का अंतिम मसौदा तैयार है, जिसे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया है। लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस समझौते के तहत 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना, ईरान की फ्रीज की गई 24 अरब डॉलर की संपत्ति को जारी करना और परमाणु मुद्दों पर 60 दिनों की नई वार्ता शुरू करना शामिल है। हालांकि, ट्रंप ने इन लीक खबरों को फेक बताया है।
ईरान और इजरायल का अपना-अपना रुख
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्पष्ट किया कि अधिकांश मसौदा तैयार जरूर है, लेकिन ईरान ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने साफ किया कि होर्मुज पर ईरान का संप्रभु नियंत्रण बना रहेगा। वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के इस संभावित समझौते के बीच हुंकार भरते हुए कहा, "जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा।" उन्होंने दावा किया कि ट्रंप और वे इस मुद्दे पर पूरी तरह एकमत हैं।
यह समझौता भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाड़ी में शांति बहाल होने से न केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरक्षित होगा बल्कि समुद्र में काम करने वाले हजारों भारतीय नाविकों की जान भी सुरक्षित हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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