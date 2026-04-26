पुतिन-जेलेंस्की से हुई अच्छी बात, जल्द मिलेगी सफलता; रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का दावा

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अच्छी बातचीत की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अच्छी बातचीत की है। फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम ‘द संडे ब्रीफिंग’ में बात करते हिए ट्रंप ने कहा कि हम रूस और यूक्रेन के बीच की स्थिति पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी। ट्रंप ने पुतिन से आखिरी बातचीत कब हुई, इसकी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पुतिन से बात होती है और जेलेंस्की से भी बात होती है। दोनों के साथ अच्छी बातचीत हुई है। हालांकि, उन्होंने इन फोन कॉल्स की तारीख नहीं बताई।

‘नफरत हास्यास्पद और पागलपन है’ ट्रंप ने दोनों नेताओं के बीच मौजूद नफरत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दोनों के बीच नफरत हास्यास्पद है। यह पागलपन है। नफरत बुरी चीज है। किसी समस्या को सुलझाते समय नफरत सबसे खराब चीज होती है। बता दें कि फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का वादा ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल के एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद संघर्ष जारी है।

निप्रो पर रूसी हमले में 3 मारे गए शनिवार को यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हुए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। निप्रोपेत्रोवस्क क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख अलेक्जेंडर गैंजा ने बताया कि रातभर हुए हमलों में एक घर पूरी तरह नष्ट हो गया। मलबे में तीन शव बरामद किए गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि अस्पतालों में 11 घायलों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान रूस के बेलगोरोद सीमावर्ती क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक महिला की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। ये हमले शुक्रवार को हुई 193 सैनिकों की कैदियों की अदला-बदली के ठीक बाद हुए।