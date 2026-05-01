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टैरिफ लगा दूंगा नहीं तो… भारत का नाम लेकर अब क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप?

May 01, 2026 12:01 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी कई बार इस तरह के दावे कर चुके हैं। हालांकि भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

टैरिफ लगा दूंगा नहीं तो… भारत का नाम लेकर अब क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पुराना राग अलापा है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी थी। ट्रंप पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच बनी जंग जैसी स्थिति का जिक्र कर रहे थे, जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में दर्जनों आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। ट्रंप ने इसे लेकर दावा किया है कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए उन्होंने टैरिफ लगा देने की धमकी दी थी।

अमेरिकी मध्यस्थता के दावों को दोहराते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था, जिसे उन्होंने रोक दिया। ओवल ऑफिस में रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब तक आठ युद्ध रुकवा दिए हैं और भारत-पाकिस्तान भी इनमें से एक है। ट्रंप ने कहा, "मैंने आठ युद्ध सुलझाए हैं। लगभग हर मामले में, उन देशों ने मुझे शुक्रिया कहा और नोबेल कमिटी को लेटर भी लिखें।”

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भारत का लिया नाम

उन्होंने आगे भारत का नाम लेकर कहा, “भारत के मामले में… पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई। लेकिन यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता था। दो परमाणु देश लड़ रहे थे। 11 विमान गिराए जा चुके थे। मैंने इसे सुलझाया। टैरिफ का इस्तेमाल करके। मैंने कहा था कि अगर तुम लड़ना बंद नहीं करोगे, तो मैं तुम पर टैरिफ लगा दूंगा।"

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बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी दर्जनों बार इस तरह के दावे कर चुके हैं। ट्रंप ने युद्ध खत्म होने की घोषणा करने के बाद से अपना टैरिफ वाला दावा भी कई बार दोहराया है। वहीं पाकिस्तान ने भी इस दावे का समर्थन किया है और शहबाज शरीफ ने ट्रंप को शुक्रियानामा भी भेजा है। हालांकि भारत ने इस तरह के दावों को सिरे से खारिज किया है।

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गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान

भारत ने स्पष्ट कहा है कि दोनों देशों के बीच DGMO स्तर पर हुई सीधी बातचीत के बाद ही सीजफायर हुआ था। इससे पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से किए गए कायराना हमलों का भी भारतीय सशस्त्र बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए थे। 4 दिनों तक भारत से मार खाने के बाद पाकिस्तान ने युद्धविराम की गुहार लगाई थी, जिसके बाद 10 मई को सीजफायर लागू हुआ। पीएम मोदी ने संसद में इस बात को दोहराया था कि भारत ने किसी भी अन्य देश के कहने पर ऑपरेशन नहीं रोका था।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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