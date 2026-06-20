अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दो, मेरी पर नहीं; मेलोनी ने ट्रंप को दे दिया करारा जवाब
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच पंगा और बढ़ गया है। जी-7 मीटिंग में फोटो के लिए गिड़गिड़ाने के दावे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट लिखी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच पंगा और बढ़ गया है। जी-7 मीटिंग में फोटो के लिए गिड़गिड़ाने के दावे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट की है। इसमें ट्रंप ने बतौर प्रधानमंत्री मेलोनी के कामकाज पर भी सवाल उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा है कि मेलोनी सिर्फ अपनी लोकप्रियता के दम पर उछल रही हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि मेरी लोकप्रियता आपकी दोस्ती की मोहताज नहीं है। साथ ही उन्होंने ट्रंप के लगातार हमलों को सेंसलेस बताया है।
ट्रंप ने जमाई धौंस
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में फिर से मेलोनी द्वारा फोटो के लिए गुहार लगाने की बात दोहराई है। साथ ही मेलोनी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने अमेरिका को नकार दिया जो इटली को हकीकत में प्यार करता है और उसकी रक्षा करता है। ट्रंप ने आगे लिखा कि मेलोनी किसी भी तरह से अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं कर रही हैं। वह ईरान के खिलाफ सख्त कदमों पर सहमति नहीं दे रही हैं। इटली के रनवे का भी इस्तेमाल नहीं करने दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहाकि अमेरिका इटली और तथाकथित नाटो सहयोगी की हिफाजत के लिए कई बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। ट्रंप के मुताबिक अब जबकि अमेरिका ने ईरान की सेना को हरा दिया है तो हमारे साथ फिर से दोस्ती करना चाहती हैं, ताकि अपने नंबर बढ़ा सकें। ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद।
अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दीजिए
इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने इसे लगातार उकसाने वाला कदम बताया है और सेंसलेस कहा है। मेलोनी ने लिखा कि जहां तक मेरी लोकप्रियता का सवाल है तो इसमें आपके किसी दोस्त ने कोई मदद नहीं की है। यहां तक यह मेरे आपके रिश्तों पर भी निर्भर नहीं है। मेरी लोकप्रियता पूरी तरह से इस बात पर है कि मैं इटली के राष्ट्रीय हितों की किस तरह से रक्षा कर सकता हूं। मैंने हमेशा ऐसा किया है।
इटली की प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि अपने देश के हितों को देखते हुए ही मैंने वहां पर अमेरिकी सैन्य बेस नहीं बनाने दिया। इतना ही नहीं, मेलोनी ने आगे कहाकि इटली एक संप्रभु देश है। जहां तक मेरी लोकप्रियता की बात है, उसके लिए परेशान मत होइए। इससे आपका कुछ लेना-देना नहीं है। मैं आपकी दोस्ती की वजह से नहीं मशहूर हुई हूं। मैं आपको सुझाव देती हूं कि अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दीजिए।
इससे पहले क्या हुआ था
गौरतलब है कि ट्रंप ने दावा किया था कि हाल ही में हुए जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें की थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए मेलोनी ने एक वीडियो संदेश पोस्ट किया। उन्होंने कहाकि ट्रंप के दावे पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहाकि इटली और मैं मिन्नतें नहीं करते। इटली के विदेश मंत्री एंतोनियो ताजानी ने प्रधानमंत्री मेलोनी और उनके देश को लेकर ट्रंप द्वारा किये गए दावों को गंभीर और अपमानजनक करार दिया। उन्होंने इसी के साथ अगले सप्ताह प्रस्तावित अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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