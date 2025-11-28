आइसक्रीम की तलाश में घर से निकल गई थी बच्ची, 17 साल बाद मिला बिछड़ा परिवार

संक्षेप: पाकिस्तान के कसूर जिले में रहने वाली एक लड़की 17 साल पहले घर से आइसक्रीम लेने निकली थी लेकिन वह रास्ता भटक गई और लापता हो गई। 17 साल बाद अब वह अपने परिवार से एक बार फिर मिल गई है।

पाकिस्तान के कसूर जिले में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 17 साल पहले बारिश के दिनों में आइसक्रीम की तलाश में एक 10 साल की लड़की किरन गुम हो गई थी। 17 बसंत परिवार से दूर ही बीत जाने के बाद किरन एक बार फिर अपने माता-पिता और बहन भाइयों से मिल गईं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब की पुलिस ने किरन के परिवार का सुराग निकला।

किरन के ताया ने बताया कि 17 साल पहले किरन अपने बुआ के घर पर रहती थी। 2008 की बात है एक दिन बारिश के मौसम में वह आइसक्रीम लेने घर से बाहर निकली थी। वह देर तक नहीं लौटी तो तलाश शुरू की गई। अब किरन ने बताया कि बारिश के दौरान वह घर का रास्ता ही भूल गई थीं। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के ईधी सेंटर भेज दिया गया था।

ईधी सेंटर की शबाना फैसल ने बताया कि पंजाब सिटी प्रोजेक्ट ने मेरा प्यारा नाम से एक अभियान शुरू किया जिसके तहत वे बिछड़े लोगों को उनके परिवारों से मिला रहे थे। उन्होंने किरन को भी परिवार से मिलाने का प्रयास शुरू कर दिया। लाहौर में मेरा प्यारा प्रोग्राम की चीफ सिद्रा इकराम ने बताया कि यह प्रोजेक्ट एक साल से चल रहा है और अब तक 51 हजार बच्चों को उनके परिवार से मिलाया जा चुका है।

सिद्रा ने बताया कि उनकी एक टीम ने ईधी सेंटर कराची का दौरा किया। इसके बा किरन का इंटरव्यू लिया गया। किरन ने बताया कि वह कसूर जिले की रहने वाली थीं लेकिन इस्लामाबाद में अपने हुआ के घर ही रह रही थीं। किरने को अपने पिता अब्दुल मजीद का नाम याद था। इसके बाद कसूर जिले में अधिकारियों को जानकारी दी गई और पता चला कि उस गांव में किरन के पिता मौजूद हैं।