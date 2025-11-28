आइसक्रीम की तलाश में घर से निकल गई थी बच्ची, 17 साल बाद मिला बिछड़ा परिवार

Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Girl who left home in search of ice cream reunited with her family after 17 years
संक्षेप:

पाकिस्तान के कसूर जिले में रहने वाली एक लड़की 17 साल पहले घर से आइसक्रीम लेने निकली थी लेकिन वह रास्ता भटक गई और लापता हो गई। 17 साल बाद अब वह अपने परिवार से एक बार फिर मिल गई है।

Fri, 28 Nov 2025 01:48 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान के कसूर जिले में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 17 साल पहले बारिश के दिनों में आइसक्रीम की तलाश में एक 10 साल की लड़की किरन गुम हो गई थी। 17 बसंत परिवार से दूर ही बीत जाने के बाद किरन एक बार फिर अपने माता-पिता और बहन भाइयों से मिल गईं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब की पुलिस ने किरन के परिवार का सुराग निकला।

किरन के ताया ने बताया कि 17 साल पहले किरन अपने बुआ के घर पर रहती थी। 2008 की बात है एक दिन बारिश के मौसम में वह आइसक्रीम लेने घर से बाहर निकली थी। वह देर तक नहीं लौटी तो तलाश शुरू की गई। अब किरन ने बताया कि बारिश के दौरान वह घर का रास्ता ही भूल गई थीं। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के ईधी सेंटर भेज दिया गया था।

ईधी सेंटर की शबाना फैसल ने बताया कि पंजाब सिटी प्रोजेक्ट ने मेरा प्यारा नाम से एक अभियान शुरू किया जिसके तहत वे बिछड़े लोगों को उनके परिवारों से मिला रहे थे। उन्होंने किरन को भी परिवार से मिलाने का प्रयास शुरू कर दिया। लाहौर में मेरा प्यारा प्रोग्राम की चीफ सिद्रा इकराम ने बताया कि यह प्रोजेक्ट एक साल से चल रहा है और अब तक 51 हजार बच्चों को उनके परिवार से मिलाया जा चुका है।

सिद्रा ने बताया कि उनकी एक टीम ने ईधी सेंटर कराची का दौरा किया। इसके बा किरन का इंटरव्यू लिया गया। किरन ने बताया कि वह कसूर जिले की रहने वाली थीं लेकिन इस्लामाबाद में अपने हुआ के घर ही रह रही थीं। किरने को अपने पिता अब्दुल मजीद का नाम याद था। इसके बाद कसूर जिले में अधिकारियों को जानकारी दी गई और पता चला कि उस गांव में किरन के पिता मौजूद हैं।

बताया गया कि गांव में कई लोगों का नाम अब्दुल मजीद था। ऐसे में सबको किरन की तस्वीरें दिखाई गईं। पुलिस रिकॉर्ड से शिनाख्त लगाने के बाद अब्दुल मजीद का पता चला जिनकी बेटी 17 साल पहले को गई थी। इसके बाद किरन को उनके परिवार से मिला दिया गया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
