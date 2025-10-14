ट्रंप की तारीफ कर रहे थे शहबाज शरीफ, मेलोनी ने क्यों रखा मुंह पर हाथ; वीडियो वायरल
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह अपने मुंह पर हाथ रखे हुए हैं। यह वीडियो उस वक्त का है, जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे थे। शरीफ, ट्रंप को फिर से नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट करने की बात कर रहे थे। इसी दौरान ठीक इन दोनों के पीछे खड़ी मेलोनी ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था।
मिस्र का वीडियो
यह वीडियो मिस्र का है। गाजा में युद्धविराम समझौते के तहत इजरायल-हमास युद्ध समाप्त होने के बाद मिस्र में ट्रंप समेत कई वैश्विक नेता मौजूद थे। यहां पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई अन्य लोग थे। अपने भाषण में, शरीफ ने कहा कि वह न केवल दक्षिण एशिया में, बल्कि पश्चिम एशिया में भी लाखों लोगों की जान बचाने के लिए ट्रंप को फिर से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करना चाहेंगे। इस दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है।
सोशल मीडिया पर कर रहे टिप्पणी
जॉर्जिया मेलोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके लोग इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। कंवलजीत अरोरा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि मेलोनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनकी हंसी न छूटे। इसी पोस्ट पर एक अन्य यूजर की टिप्पणी है कि इस धरती पर अभी क्या-क्या देखना बाकी है। कोई मुझे जल्दी से यहां से निकालो। वहीं, कुछ अन्य लोगों ने टिप्पणी की है कि शहबाज से अपनी तारीफ सुनकर ट्रंप खुद सदमे में चले गए हैं।
