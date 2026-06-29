जर्मनी के स्टेड शहर में अंधाधुंध गोलीबारी, 5 लोगों की मौत, संदिग्ध हमलावर गिरफ्तार

जर्मनी में सोमवार को एक बड़ी वारदात हो गई। पुलिस ने बताया कि उत्तरी जर्मनी के स्टाडे शहर में हुई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई है और एक संदिग्ध पुरुष को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आगे बताया कि फिलहाल हमले का मकसद स्पष्ट नहीं है।

उत्तरी जर्मनी के स्टेड शहर में सोमवार को हुई एक भीषण गोलीबारी में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में दो संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, हमलावर ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, इसके पीछे का मकसद अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दर्दनाक घटना सेंट्रल स्टेड में स्थित एक यूथ सेंटर के भीतर हुई। हैम्बर्ग शहर के पश्चिम में स्थित लगभग 50,000 की आबादी वाले इस शांत शहर में हुई इस अचानक गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

पुलिस प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, यूथ सेंटर के पास गोलीबारी हुई और वे वर्तमान में शहर के केंद्र से बाहर बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं। पुलिस ने एक पोस्ट में कहा, "हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र को छोड़ दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।"

X पर एक पोस्ट में, ल्यूनेबर्ग पुलिस हेडक्वार्टर ने जनता से उस इलाके से दूर रहने की अपील की है। जांचकर्ताओं ने शुरू में हमले के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बड़ी संख्या में इमरजेंसी सर्विस इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं।

हमलावरों की संख्या पर सस्पेंस शुरुआती स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस हमले में एक से ज्यादा शूटर शामिल हो सकते हैं और कुछ अन्य संदिग्ध अभी भी फरार हैं। हालांकि, जर्मन पुलिस ने तुरंत इसकी पुष्टि नहीं की है और उनका कहना है कि फिलहाल एक मुख्य संदिग्ध उनकी गिरफ्त में है।

सुरक्षा बलों ने पूरे यूथ सेंटर और उसके आस-पास के इलाके को घेरकर बड़े पैमाने पर जांच और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

हताहतों का आंकड़ा: 5 की मौत, कई अन्य घायल जांच टीम ने इस हमले में हताहत हुए लोगों के ताजा आंकड़े भी साझा किए हैं:

इस हिंसक हमले में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

गोलीबारी की इस घटना में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

जनता के लिए कोई खतरा नहीं स्टेड पुलिस ने स्थानीय निवासियों को आश्वस्त करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है कि दोनों मुख्य हमलावरों को पकड़े जाने के बाद अब आम जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।