जर्मनी के गुरुद्वारे में क्यों चले लाठी-डंडे और गोलियां; सामने आए बवाल के वीडियो
जर्मनी के गुरुद्वारे में दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी-डंडे चले। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव और फंडिंग को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस घटना में कम से कम 11 लोगों के घायल होने की खबर है।
जर्मनी के एक गुरुद्वारे में कुछ ऐसा बवाल हुआ कि लग रहा था कोई दंगा हो गया है। यहां दुइसबर्ग इलाके में गुरुद्वारा सिंह सभा में दो गुटों में हिंसा शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक यह झड़प गुरुद्वारे की प्रबंधन कमेटी के चुनाव और गोलक यानी श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर शुरू हुई थी। पुलिस ने बताया कि पुरानी कमेटी चुनाव हार गई थी लेकिन वह अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों कमेटी के बीच में पहले बहस हुई और फिर पगड़ियां उछलने लगीं। दोनों गुटों ने कृपाण निकाल लिए। गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची तो लोग तितर-बितर हो गए। पुलिस का कहना है कि किसी हथियारबंद को नहीं पकड़ा गया है हालांकि मौके पर कारतूस मिले हैं।
हेलिकॉप्टर से निगरानी
इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि गुरुद्वारे के अंदर किस तरह हाथापाई हो रही है। इस झड़प में करीब 40 लोग शामिल थे। जर्मनी के अखबार बाइल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पुरानी कमेटी के लोग कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी से पहुंचे थे। उनके पास पेपर स्प्रे मौजूद थे। एक शख्स के पास पिस्तौल भी थी जो कि फायरिंग कर रहा था।
फंड को लेकर चल रहा था विवाद
घटना की जानकारी मिलने के बाद करीब 100 पुलिसकर्मियों का दस्ता मौके पर पहुंचा और निगरानी के लिए हेलिकॉप्टर को तैनात कर दिया गया। बताया गया कि यहां पैसों और चढ़ावे को लेकर झगड़ा काफी समय से चल रहा था। आए दिन बहस होती रहती थी। हालांकि इस तरह की घटना पहली बार हुई है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि बवाल के बीच हवा में पगड़ियां उछलती हैं। डंडों से भी मारपीट होती है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। इस घटना मे कम से कम 11 लोगों के घायल होने की खबर है। एक अन्य गवाह ने बताया कि पहले कुछ लोगों ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और इसके बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जर्मनी में सिख समुदाय के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। बता दें कि घटना के बाद कई श्रद्धालु भी गुरुद्वारे के अंदर ही थे। झड़प शुरू होने के बाद लोग वहां से बाहर की ओर भागने लगे। पुलिस का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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