Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़German nurse gets life sentence for killing 10 patients to ease workload at night
काम कम करना पड़े इसीलिए 10 मरीजों को जान से मार डाला, खूनी नर्स को उम्रकैद की सजा

काम कम करना पड़े इसीलिए 10 मरीजों को जान से मार डाला, खूनी नर्स को उम्रकैद की सजा

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक नाइट ड्यूटी के दौरान नर्स ने कई बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मॉर्फीन और मिडाजोलम जैसे सिडेटिव का हाई डोज दे दिया ताकि उसे रात में उनकी देखभाल न करनी पड़े।

Fri, 7 Nov 2025 12:59 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डॉक्टरों और नर्सों को पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। हालांकि हाल ही में जर्मनी से एक ऐसी घटना सामने आई है, जहां एक नर्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। जर्मनी में इस पेलिएटिव केयर नर्स को 10 मरीजों की हत्या और 27 अन्य की हत्या की कोशिश करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। शख्स ने सिर्फ अपना वर्कलोड कम करने के लिए दस लोगों की जान ले ली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी नर्स की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। आरोपी ने यह हत्याएं दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच वुरसेलेन, पश्चिमी जर्मनी के एक हॉस्पिटल में की। कोर्ट में दी गई दलीलों के अनुसार 44 साल के इस नर्स ने नाइट ड्यूटी के दौरान अपना काम कम करने के लिए ज्यादातर बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मॉर्फीन और मिडाजोलम जैसे सिडेटिव का ओवरडोज दे दिया ताकि उसे रात में उनकी देखभाल न करनी पड़े।

नर्स 2020 से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा था और उसकी नर्सिंग ट्रेनिंग 2007 में पूरी हुई थी। उसे 2024 में तब गिरफ्तार किया गया जब डॉक्टर और स्टाफ उसके शिफ्ट में मरीजों की अचानक बिगड़ती हालत पर शक करने लगे। जांच अभी जारी है और कई शवों को दोबारा निकालकर पोस्ट-एग्जामिनेशन किया जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या और मरीज प्रभावित हुए थे। अगर नए मामले सामने आते हैं, तो नर्स पर आगे भी मुकदमा चल सकता है।

फिलहाल अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने गंभीर आपराधिक भावना के साथ यह काम किया है, इसलिए उसे 15 साल बाद होने वाली सामान्य पैरोल का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:'दृश्यम' स्टाइल में मर्डर,पति के शव को किचन में गाड़ महीनों खाना बनाती रही पत्नी
ये भी पढ़ें:नोएडा कोर्ट ने मनी ऑर्डर फ्रॉड में रिटायर्ड सब-पोस्टमास्टर को सुनाई 3 साल जेल

इससे पहले भी जर्मनी से मेडिकल किलिंग का एक ऐसा ही खौफनाक मामला सामने आया था जहां 2019 में नर्स निल्स होगेल को दो हॉस्पिटल में 85 मरीजों की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा दी गई थी। अदालत ने पाया था कि उसने 1999 से 2005 के बीच मरीजों को हार्ट मेडिकेशन की जानलेवा डोज देकर उनकी हत्या कर दी थी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।