नेपाल में Gen Z के हिंसक प्रदर्शनों से होटल उद्योग को भारी नुकसान, अरबों रुपये जलकर खाक

नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से देश के होटल उद्योग को 25 अरब नेपाली रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने लगभग दो दर्जन होटलों में तोड़-फोड़ की, लूटपाट की और आग लगा दी। हिल्टन होटल को 8 अरब रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

नेपाल की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर है और होटल इंडस्ट्री इसमें अहम भूमिका निभाती है। लेकिन हाल ही में छात्र-नेतृत्व वाले सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने इस सेक्टर को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया है। प्रदर्शन के दौरान देश भर के लगभग दो दर्जन होटलों को निशाना बनाया गया, जिससे 25 अरब नेपाली रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। इस हिंसा ने न सिर्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हज़ारों लोगों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है।

होटल इंडस्ट्री पर प्रदर्शनों का कहर नेपाल के 'माई रिपब्लिका' न्यूज़ पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, होटल एसोसिएशन नेपाल (HAN) ने एक बयान जारी कर बताया है कि जेन जी के इन प्रदर्शनों के दौरान 20 से ज्यादा होटलों को नुकसान पहुंचाया गया। इन होटलों में तोड़-फोड़, लूट और आगजनी की घटनाएं हुईं। इस हिंसा से होटल इंडस्ट्री को 25 अरब नेपाली रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

हिल्टन होटल को सबसे ज्याद नुकसान काठमांडू में स्थित हिल्टन होटल इस हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। HAN के अनुसार, सिर्फ सी एक होटल में 8 अरब रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। काठमांडू घाटी के अलावा, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, बिराटनगर, धनगड़ी, महोत्तरी और दांग-तुलसीपुर जैसे शहरों के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के होटलों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ा है।

हज़ारों कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा HAN ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जिन होटलों को नुकसान पहुँचाया गया है, उनकी मरम्मत और दोबारा से बनाने के बिना उन्हें फिर से शुरू करना मुश्किल होगा। इसका सीधा असर इन होटलों में काम करने वाले 2,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर पड़ेगा।

बैंकों का लोन चुकाना भी हुआ मुश्किल एसोसिएशन ने यह भी बताया कि इस बर्बादी के कारण होटलों के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपना कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। 'यह नुकसान इस कदर है कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपनी आर्थिक ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएँगे।' एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि इन घटनाओं की जाँच के लिए एक न्यायिक समिति बनाई जाए, दोषियों को सज़ा दी जाए और प्रभावित बिज़नेस के लिए मुआवजे की घोषणा की जाए।