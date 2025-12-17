Hindi Newsविदेश न्यूज़Gaza War Crimes Israel appeal gets rejected by ICC
Gaza War Crimes को लेकर Israel की अपील खारिज, ICC ने Netanyahu पर क्या फैसला सुनाया?
संक्षेप:
ICC के अपील्स चैंबर ने सोमवार को इज़राइल की उस कानूनी चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें उसने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कथित युद्ध अपराधों की चल रही जांच को रोकने की मांग की थी।
Dec 17, 2025 08:55 am IST Prity Nagpal
