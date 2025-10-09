Gaza Peace Deal hamas israel Peace Agreement Donald Trump Phone Call With Netanyahu Conversation Simple सब मुझे फिर से… गाजा शांति समझौते के पक्का होने के बाद ट्रंप से क्या बोले नेतन्याहू, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Gaza Peace Deal hamas israel Peace Agreement Donald Trump Phone Call With Netanyahu Conversation Simple

सब मुझे फिर से… गाजा शांति समझौते के पक्का होने के बाद ट्रंप से क्या बोले नेतन्याहू

Gaza Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पीस डील के फाइनल होने के बाद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इस समझौते ने पूरी दुनिया को एक साथ ला दिया है। यह अद्भुत है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह इजरायल के लिए बहुत अच्छा है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 07:54 PM
share Share
Follow Us on
सब मुझे फिर से… गाजा शांति समझौते के पक्का होने के बाद ट्रंप से क्या बोले नेतन्याहू

गाजा में पिछले दो वर्षों से जारी संघर्ष पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। हमास और इजरायल दोनों ही पक्षों की तरफ से ट्रंप के पीस प्लान को कुछ हद तक मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब सभी पक्षों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस पीस डील के बाद ट्रंप को फोन करके कहा कि युद्धविराम की घोषणा के बाद अब हर कोई फिर से इजरायल से प्यार कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी पीस डील के बाद अपने एक इंटरव्यू में कहा, “इस समझौते ने पूरी दुनिया को एक साथ ला दिया है। यह अद्भुत है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह इजरायल के लिए बहुत अच्छा है।”

ट्रंप ने बताया कि पीस डील के पक्का होने के बाद उनके पास इजरायली पीएम नेतन्याहू का फोन आया था। ट्रंप ने कहा, “उन्होंने (नेतन्याहू ने) कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हर कोई मुझे पसंद कर रहा है, मतलब उन्हें। इस पर मैंने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई आज इजरायल को फिर से पसंद कर रहा है, और ऐसा सच में हो रहा है।”

ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ हुई अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा था कि इजरायल दुनिया भर से नहीं लड़ सकता। बकौल ट्रंप, इस बात को नेतन्याहू भी भलीभांति समझते हैं।

पिछले दो साल से गाजा में जारी युद्ध को रुकवाने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ परिस्थितियों और कुछ हद तक भाग्य को दिया। इसके अलावा उन्होंने परमाणु हथियारों को अस्थिर करने के प्रयास का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा, “यह समझौता कई परिस्थितियों के संयोजन से सामने आया। जैसे कि ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करना। कई अलग-अलग चीजें हुईं जो बहुत ही अद्भुत थीं। मैं आपको बता दूँ कि इसमें बहुत सारी प्रतिभाएँ शामिल थीं। लेकिन इसमें कुछ हद तक भाग्य भी शामिल था। आप जानते हैं, आपको भाग्य की भी जरूरत होती है। भाग्य जैसी चीज होती है

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas Donald Trump Benjamin Netanyahu अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।