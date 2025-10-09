सब मुझे फिर से… गाजा शांति समझौते के पक्का होने के बाद ट्रंप से क्या बोले नेतन्याहू

Gaza Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पीस डील के फाइनल होने के बाद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इस समझौते ने पूरी दुनिया को एक साथ ला दिया है। यह अद्भुत है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह इजरायल के लिए बहुत अच्छा है।

गाजा में पिछले दो वर्षों से जारी संघर्ष पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। हमास और इजरायल दोनों ही पक्षों की तरफ से ट्रंप के पीस प्लान को कुछ हद तक मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब सभी पक्षों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस पीस डील के बाद ट्रंप को फोन करके कहा कि युद्धविराम की घोषणा के बाद अब हर कोई फिर से इजरायल से प्यार कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी पीस डील के बाद अपने एक इंटरव्यू में कहा, “इस समझौते ने पूरी दुनिया को एक साथ ला दिया है। यह अद्भुत है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह इजरायल के लिए बहुत अच्छा है।”

ट्रंप ने बताया कि पीस डील के पक्का होने के बाद उनके पास इजरायली पीएम नेतन्याहू का फोन आया था। ट्रंप ने कहा, “उन्होंने (नेतन्याहू ने) कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हर कोई मुझे पसंद कर रहा है, मतलब उन्हें। इस पर मैंने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई आज इजरायल को फिर से पसंद कर रहा है, और ऐसा सच में हो रहा है।”

ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ हुई अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा था कि इजरायल दुनिया भर से नहीं लड़ सकता। बकौल ट्रंप, इस बात को नेतन्याहू भी भलीभांति समझते हैं।