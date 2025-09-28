Gaza Government told how many Palestinians have died so far in the Israel Hamas war इजरायल और हमास युद्ध में अब तक कितने फलस्तीनियों की हुई मौत, जानिए क्या है आंकड़ा, International Hindi News - Hindustan
इजरायल और हमास युद्ध में अब तक कितने फलस्तीनियों की हुई मौत, जानिए क्या है आंकड़ा

इजरायल और हमास युद्ध में अब तक कितने फलस्तीनियों की हुई मौत, जानिए क्या है आंकड़ा

गाजा पट्टी में इजरायली सेना का आक्रमण जारी है, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन में हैं और उनकी सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की योजना है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, काहिराSun, 28 Sep 2025 04:51 PM
इजरायल और हमास युद्ध में अब तक कितने फलस्तीनियों की हुई मौत, जानिए क्या है आंकड़ा

इजरायल और हमास के बीच लगभग तीन साल से जारी युद्ध में 66,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में बताया कि सात अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के बाद दोनों पक्षों में छिड़े युद्ध में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 66,005 हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल-हमास युद्ध में अब तक 1,68,162 फलस्तीनी घायल हुए हैं। इसमें कहा गया है कि मृतकों में 79 ऐसे फलस्तीनी भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का आक्रमण जारी है, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन में हैं और उनकी सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की योजना है।

वहीं, गाजा में नए इजरायली हमलों में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी शनिवार को दी। इजरायल पर संघर्ष विराम का अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध जारी रखने पर अड़े हुए हैं। अल-अवदा अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार, मृतकों में नुसेरात शरणार्थी शिविर के एक घर में रह रहे एक ही परिवार के नौ लोग शामिल हैं। शव अल-अवदा अस्पताल लाए गए थे। नासिर अस्पताल अनुसार, विस्थापितों के लिए बने एक तंबू पर हुए हमले में पांच अन्य लोग मारे गए।

इजरायल की सेना ने कहा कि उसे दक्षिणी गाजा में शनिवार को गोलीबारी में किसी के मारे जाने की जानकारी नहीं है तथा उसने हवाई हमलों के बारे में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। गाजा शहर के शिफा अस्पताल के निदेशक ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि वहां की चिकित्सा टीम इस बात को लेकर चिंतित है कि "इजराइली टैंक अस्पताल के आसपास पहुंच रहे हैं," जिससे उस अस्पताल तक पहुंच बाधित हो रही है, जहां 159 मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। डॉ. मोहम्मद अबू सेल्मिया ने कहा, ‘‘बमबारी एक पल के लिए भी नहीं रुकी।"

Israel

