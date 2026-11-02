...तो साफ हो जाएंगे दुनिया के आधे ग्लेशियर, गंगा भी मचा सकती है भीषण तबाही; क्या है 1.5 डिग्री वॉर्निंग
दुनियाभर के ग्लेशियरों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। ध्रुवीय प्रदेशों का तापमान अगर 0.1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो धीरे-धीरे दुनिया के आधे से ज्यादा ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे और समंदर बड़े भूभाग को डुबो देगा।
जलवायु परिवर्तन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट में बेहद डराने वाला दावा किया गया है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर ध्रुवीय प्रदेशों का तापमान 0.1 डिग्री भी और बढ़ता है तो दुनिया से आधे ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। वहीं ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर 9 मीटर तक बढ़ सकता है। या यूं कहें कि पूरी धरती जलमग्न हो सकती है। तेजी से बदलती जलवायु का खतरा गंगा नदी के ग्लेशियरों पर भी मंडरा रहा है। बद्रीनाथ के ग्लेशियर में दरारों की वजह से इसके टूटकर गिरने का खतरा बना हुआ है। अगर ऐसा होता है तो बद्रीनाथ में भारी तबाही आएगी। साथ ही अलकनंदा और फिर गंगा भी भीषण बाढ़ का कारण बन सती है। बता दें कि ये ग्लेशियर हिमालय में लटक रहे हैं। वहीं इनमें दरारें देखी गई हैं जिनकी वजह से इनके टूटकर गिरने का खतरा बना हुआ है।
दुनिया पर मंडरा रहा जलप्रलय का खतरा
तुर्की में होने वाली 31वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कॉन्फ्रेंस से पहले इंटरनेशनल क्रिस्टोफर क्लाइमेट इनीशिएटिव और यूनाइटेड नेशनल एन्वायरमेंट प्रोग्राम ने मिलकर रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि इस समय ध्रुवीय प्रदेशों का वॉर्मिंग लेवल 1.4 डिग्री पर बना हुआ है। अगर यह तापमान थोड़ा भी बढ़ता है तो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे और कुछ समय में दुनिया के आधे ग्लेशियर गायब हो जाएंगे और समंदर का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा और ऐसे में बड़ा भूभाग डूब सकता है। हालांकि एमिशन कट और कार्बन रिमूवल के जरिए अगर तापमान को रोका जाता है तो खतरा टल सकता है।
गंगा नदी में आ सकती है तबाही
रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के अलकनंदा बेसिन में भी तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों का पतला होना जारी है। वहीं कई जगह पर दरारें देखी गई हैं। इससे अलकनंदा के ग्लेशियर के टूटने का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में नेपाल जैसे हादसे बढ़ेंगे। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर हर साल 5 फीसदी एमिशन को कम किया जाता है तो तापमान कम होगा और ग्लेशियर फिर से पहले की स्थिति में आने लगेंगे।
हिमालय में लटक रहे 219 ग्लेशियर
वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियरों की आंतरिक स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। अंटार्कटिका के आसपास समंदर का जल स्तर 27 सेमी तक बढ़ा है। ऐसे में समय रहते संभलने की जरूरत है। एक शोध के मुताबिक हिमालय में करीब 219 लटकते हुए ग्लेशियर हैं। इनमें से 60 अलकनंदा बेसिन में ही हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें