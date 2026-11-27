फंड रोका, ट्रेन और थाने भी बंद; शेख हसीना के गृह जिले से तारिक रहमान ले रहे बदला
15 नवंबर से गोपालगंज को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली कम से कम पांच रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। रेल और गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, तोड़फोड़ की आशंका के चलते इन्हें तुरंत बहाल करने की कोई योजना नहीं है।
बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज के प्रति एक सख्त रणनीति अपनाई है। शेख हसीना की स्वदेश वापसी से पहले उनके समर्थकों द्वारा की गई आगजनी और हिंसा के बाद सरकार ने गोपालगंज के स्थानीय निकायों को मिलने वाला वित्तीय आवंटन रोक दिया है। इतना ही नहीं वहां की प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार सीधे बल प्रयोग करने के बजाय अवामी लीग समर्थकों को उनकी ही हिंसा के परिणामों का अहसास कराना चाहती है।
बांग्लादेशी अखबार 'प्रथम आलो' की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने गोपालगंज की जिला परिषद, उपजिला परिषदों, नगर पालिकाओं और यूनियन परिषदों को जनवरी से मार्च 2027 के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की तीसरी किस्त पर रोक लगा दी है। बीबीसी बांग्ला के मुताबिक, जिले के विकास कार्यों के लिए पहले से आवंटित करीब पांच अरब टका की राशि भी फ्रीज कर दी गई है।
15 नवंबर से गोपालगंज को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली कम से कम पांच रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। रेल और गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, तोड़फोड़ की आशंका के चलते इन्हें तुरंत बहाल करने की कोई योजना नहीं है। द डेली स्टार की खबर के मुताबिक, रेलवे अधिकारियों ने ढाका और खुलना के बीच ऐसी नई ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रखा है जो गोपालगंज को पूरी तरह बायपास कर निकल जाएं।
बल प्रयोग से क्यों बच रही तारिक रहमान सरकार?
15 नवंबर को सैकड़ों हथियारबंद अवामी लीग समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्तियों, पुलिस वाहनों और बीएनपी नेताओं के घरों व दफ्तरों में आगजनी की थी। हिंसा की यह आग राजधानी ढाका, चटगांव में पूर्व अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर और बोगरा में खुद प्रधानमंत्री तारिक रहमान के क्षेत्र के बीएनपी कार्यालय तक पहुंची। राजनीतिक विश्लेषकों का कि सरकार ने जानबूझकर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग न करने का रास्ता चुना है। प्रशासन को आशंका है कि कठोर पुलिसिया कार्रवाई करने से प्रतिबंधित अवामी लीग को खुद को सरकारी दमन का शिकार बताने का मौका मिल जाएगा।
शेख हसीना की वापसी के ऐलान से बढ़ा तनाव
अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में रह रहीं शेख हसीना ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया है। उनकी इस घोषणा के बाद से ही देश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। गोपालगंज में 23 नवंबर को भी झड़पें हुईं, जिनमें गोली लगने सहित कम से कम 20 लोग घायल हो गए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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