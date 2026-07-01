रूस के ईंधन संकट में भारत बना सहारा, खोल दिया दोस्ती का तेल पाइपलाइन
यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों से तेल रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचने के बाद रूस ईंधन संकट की चपेट में आ गया है। पेट्रोल की कमी से पंपों पर लंबी कतारें, राशनिंग और कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बीच रूस ने भारत से समुद्री मार्ग से गैसोलीन आयात शुरू कर दिया है।
यूक्रेन द्वारा रूसी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर लगातार ड्रोन हमलों के कारण गंभीर ईंधन संकट पैदा हो गया है। इस संकट से निपटने के लिए रूस अब दोस्त भारत की ओर रुख कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, रूस ने भारत से समुद्री रास्ते से गैसोलीन (पेट्रोल) का आयात शुरू कर दिया है। दो अलग-अलग उद्योग सूत्रों ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया कि रूस यूक्रेन के हमलों से उत्पन्न ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए भारत से पेट्रोल मंगवा रहा है।
पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें
दरअसल, इस वक्त रूस के कई क्षेत्रों में ईंधन की कमी का असर साफ नजर आ रहा है। देशभर में पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, कई जगहों पर ईंधन की राशनिंग लागू कर दी गई है और पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है कि आम नागरिकों और परिवहन क्षेत्र को इस संकट का सबसे अधिक सामना करना पड़ रहा है।
दूसरी ओर क्रेमलिन ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि रूस स्वीकार्य कीमतों पर ईंधन आयात करने के लिए दुनिया के कई देशों के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है। रूसी सरकार इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए वैकल्पिक आयात स्रोत तलाश रही है।
60000 मीट्रिक टन गैसोलीन की आपूर्ति
उद्योग जगत के एक सूत्र ने खुलासा किया कि भारत रूस को अब तक कम से कम 60000 मीट्रिक टन गैसोलीन की आपूर्ति कर चुका है। दूसरे सूत्र ने विस्तार से बताया कि 30000 से 40000 टन क्षमता वाले दो अलग-अलग कार्गो जहाज पहले ही भारत से रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। इन कार्गो का रूस पहुंचना ईंधन संकट को कुछ हद तक कम करने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भारत की कौन-सी रिफाइनरी रूस को यह गैसोलीन सप्लाई कर रही है।
गैसोलीन के लेकर रूस का बड़ा प्लान
वहीं, तीसरे उद्योग सूत्र ने और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि रूस की योजना है कि वह कई देशों से हर महीने कुल 4,00,000 टन गैसोलीन का आयात करे। इसमें पड़ोसी देश बेलारूस भी शामिल है, जो पहले से ही रेल के माध्यम से रूस को ईंधन की आपूर्ति कर रहा है। गर्मियों के मौसम में रूस में गैसोलीन की रोजाना खपत कम से कम 1,10,000 टन होती है, जब कृषि कार्य, सड़क परिवहन और पर्यटन गतिविधियों के कारण ईंधन की मांग चरम पर पहुंच जाती है।
रूस में ईंधन की भारी कमी
बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को सरकारी मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में इस समस्या को स्वीकार किया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण रूसी तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में ईंधन की कमी देखी जा रही है। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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