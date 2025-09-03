From Vladimir Putin to Kim Jong Un, a huge gathering of US enemies in China Victory Parade List of participants दाएं पुतिन तो बाएं किम जोंग उन, शी जिनपिंग ने किया US के दुश्मनों का महाजुटान; कौन-कौन पहुंचे?, International Hindi News - Hindustan
भारतीय समयानुसार बुधवार की सुबह करीब 9 बजे राजधानी बीजिंग में शुरु हुए इस परेड में 45 सैनिक टुकड़ियां तियानमेन स्क्वायर पर उतरीं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सलामी दीं। इस दौरान सैकड़ों PLA विमान भी इस परेड का हिस्सा बने।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंगWed, 3 Sep 2025 09:35 AM
पड़ोसी देश चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग में बुधवार (3 सितंबर) को सबसे बड़े सैन्य परेड का आयोजन किया। इस दौरान पूरी दुनिया के सामने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चीन ने पहली बार जेट लड़ाकू विमान, मिसाइल और नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर सहित अपने कुछ आधुनिक हथियारों को सार्वजनिक रूप से दिखाया है। यह आयोजन द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने के मौके पर किया गया है।

इस विक्ट्री परेड में चीन ने अमेरिका के तीन बड़े दुश्मन देशों के प्रमुखों को मेहमान बनाकर राष्ट्रपति ट्रंप को साफ और कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। विक्ट्री परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी शामिल हुए हैं, जो अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जा रहे हैं। ट्रंप पहले ही पुतिन और किम को अपने पाले में लाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन वे अब तक नाकाम रहे हैं। यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप पुतिन से सीधी बातचीत कर चुके हैं लेकिन रूस ने अमेरिकी प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया है।

परेड में और कौन-कौन नेता हुए शामिल?

मसलन, इस परेड में म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग हलाइंग, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव, मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी शामिल होते देखा गया। इनके अलावा यूरोप से स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुचिच भी आयोजन में शामिल हुए। मलेशिया, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे और मध्य एशियाई देशों के नेताओं सहित कुल 26 विदेशी नेताओं ने इसमें भाग लिया।

पाक प्रधानमंत्री शरीफ भी दिखे

भारत के पड़ोसी देशों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू परेड में भाग ले रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। द्वितीय विश्व युद्ध में ‘जापानी आक्रमण’ के खिलाफ चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस परेड में सैकड़ों सैनिकों ने भी भाग लिया।

2019 के बाद दूसरी बाद पहुंचे किम जोंग उन

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन विशेष ट्रेन से चीन पहुंचे थे। वह अपनी बेटी किम जू ए के साथ मंगलवार रात को ट्रेन से बीजिंग पहुंचे। यह 2019 के बाद से उनकी दूसरी चीन यात्रा है और किम के पुतिन से करीबी संबंध स्थापित करने के प्रयासों के बीच उत्तर कोरिया और चीन के बीच दरार की अफवाहों के बाद यह पहली यात्रा है। बीजिंग में शी, पुतिन और किम की एक साथ उपस्थिति, विशेष रूप से एक सैन्य परेड में, चीन द्वारा अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कड़ा संदेश भेजने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है।

बीजिंग में उनकी मुलाकात तियानजिन में 10 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन के बाद हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शी और पुतिन के साथ बैठकें चर्चा में रहीं। यह बैठक ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) लगाने की पृष्ठभूमि में हुई थी।

जापान और चीन के बीच विवाद

द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीन के प्रतिरोध युद्ध की स्मृति में आयोजित परेड में विदेशी नेताओं की उपस्थिति, जापान और चीन के बीच कूटनीतिक विवाद का विषय बन गई है, क्योंकि तोक्यो ने विश्व नेताओं से इसमें भाग न लेने का आग्रह किया था। चीन ने विश्व नेताओं से इस कार्यक्रम में शामिल न होने के अनुरोध को लेकर जापान के समक्ष कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है।

चीन अपने वैश्विक प्रभाव और सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है, जिसे शी की छवि को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बड़ी बात ये है कि अपने हथियारों को लेकर अक्सर गोपनीयता बरतने वाली चीनी सेना पहली बार अपने अत्याधुनिक हथियारों का भी सार्वजनिक प्रदर्शन कर रही है, जिनके बारे में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का दावा है कि वे अमेरिकी सेना के हथियारों से मेल खाते हैं। चीन ने विश्व भर से बड़ी संख्या में पत्रकारों को भी भारी सुरक्षा के बीच आयोजित होने वाली इस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

