फुटबॉल से लेकर बॉक्सिंग तक, चीन ने करवा दिया रोबोट ओलंपिक; 16 देशों ने लिया हिस्सा

चीन में ‘रोबोट ओलंपिक’ का आयोजन किया गया जिसमें 16 देशों की 280 टीमों ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में टेबल टेनिस, फुटबॉल, बॉक्सिंग और ऐथलेटिक्स के कई गेम्स शामिल किए गए थे। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 07:58 AM
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अद्भुत नमूना चीन में देखने को मिला है। चीन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का ओलंपिक करवा दिया। अपनी तरह के इस पहले अंतरराष्ट्रीय इवेंट में 16 देशों की 280 टीमों ने हिस्सा लिया। इस 'ओलंपिक' में 500 से ज्यादा रोबोट शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक रोबोट्स गेम्स देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे थे। इस इवेंट के कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से रोबोट फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे पर अटैक करते हैं और रेसिंग ग्राउंड में भागते नजर आते हैं।

चीन की राजधानी बीजींग में यह इवेंट गुरुवार को शुरू हुआ था। चार दिन चला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स रविवार को खत्म हो गया है। पांच-पांच की टीम वाले फुटबॉल में चीन के शिंगुआ हेफेस्टस् रोबोट्स ने जीत हासिल की। वहीं तीन-तीन की टीम वाले फुटबॉल में चीन के कृषि विश्वविद्यालय के रोबोट स्वीटी ने जर्मनी की टीम को हरा दिया।

कौन-कौन से खेलों का हुआ था आयोजन

इस अंतरराष्ट्रीय रोबोट ओलंपिक में 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर रेस, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, जिमनास्टिक, फुटबॉल, नृत्य, वुशु,बॉक्सिंग को शामिल किया गया था। विश्व ह्यूमनॉइड गेम्स का उद्देश्य एआई और रोबोटिक्स की प्रगति को दुनिया के सामने पेश करना है।

इन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, जर्मनी, ब्राजीस समेत 16 देशों से टीमें आई थीं। चीन की यूनिट्री और फूरियर जैसी कंपनियां इस इवेंट में हिस्सा ले रही थीं। इस इवेंट की खास बात यह भी थी कि सफाई और दवाओं को छांटने जैसे कई कामों में रोबोट्स को ही लगाया गया था।

