Friends were returning after a picnic miscreants surrounded them and opened fire seven died पिकनिक मनाकर लौट रहे थे दोस्त, बदमाशों ने घेरकर चला दीं गोलियां; सात की मौत, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Friends were returning after a picnic miscreants surrounded them and opened fire seven died

पिकनिक मनाकर लौट रहे थे दोस्त, बदमाशों ने घेरकर चला दीं गोलियां; सात की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पिकनिक मनाकर लौट रहे दोस्तों पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए।

Ankit Ojha पीटीआईSun, 17 Aug 2025 02:35 PM
share Share
Follow Us on
पिकनिक मनाकर लौट रहे थे दोस्त, बदमाशों ने घेरकर चला दीं गोलियां; सात की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिकनिक से लौट रहे दोस्तों के एक समूह पर अज्ञात बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। घटना में शामिल लोगों पर शनिवार देर रात पेशावर से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में कोहाट जिले के उपनगरीय इलाके रेगी शिनो खेल में हमला किया गया।

पुलिस ने बताया कि वे टांडा बांध से अपने पैतृक गांव खरा घारी मुहम्मद जई लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की टुकड़ियों की सहायता से बचाव दल के अधिकारियों ने शवों और घायलों को कोहाट जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया। घायल व्यक्ति को बाद में विशेष उपचार के लिए पेशावर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पुष्टि की कि ये सभी दोस्त थे।

अधिकारियों ने बताया कि हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए, जबकि उनकी तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और हत्याओं के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

पाकिस्तान में रेल दुर्घटना, पटरी से उतरी ट्रेन

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रविवार को एक ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य यात्री घायल हो गए। मीडिया में आई खबर से यह जानकारी मिली।

‘जियो न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना प्रांत के लोधरान रेलवे स्टेशन के पास हुई। घटना के समय ट्रेन पेशावर से कराची जा रही थी।कम से कम 19 घायल यात्रियों को क्षतिग्रस्त डिब्बों से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई।

रिपोर्ट में लोधरान की उपायुक्त डॉ. लुबना नजीर के हवाले से बताया गया है कि दो अन्य यात्रियों की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा, ‘‘दुर्घटना का सही कारण अभी ज्ञात नहीं है।’’

Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।