फ्रांस के राष्ट्रपति का ईरानी एक्ट्रेस से रिलेशन? दावा- इस वजह से पत्नी ने मारा था चांटा

इससे पहले पिछले साल मई में वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचने पर इमैनुएल मैक्रों का विमान से उतरते समय एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में ब्रिगिट, मैक्रों को धकेलती नजर आ रही थीं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों का रिश्ता बीते कुछ समय से चर्चा में है। बीते साल दोनों का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें ब्रिगिट, मैक्रों को कथित तौर पर थप्पड़ लगा रही थीं। अब एक किताब में इसे लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पत्रकार फ्लोरियन टार्डिफ की किताब 'एन (ऑलमोस्ट) परफेक्ट कपल' में दावा किया गया है कि इस विवाद की वजह एक ईरानी एक्ट्रेस है। दावा किया गया है कि राष्ट्रपति का ईरानी एक्ट्रेस संग ‘रिश्ता’ था और उन्होंने फोन पर एक्ट्रेस को कुछ मैसेज भेजे थे, जिससे उनकी पत्नी नाराज हो गई थीं।

बता दें कि पिछले साल मई में वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचने में विमान से उतरते समय दोनों का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में ब्रिगिट, मैक्रों को धक्का देती हुई नजर आ रही थीं। उस समय मैक्रों ने अनबन की खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि यह सिर्फ हंसी-मजाक वाला एक पल था। इस घटना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मैक्रों पर तंज कसा था।

लेखिका ने किया बड़ा दावा अब नई किताब में घटना को लेकर कई दावे किए गए हैं। इसके मुताबिक ब्रिगिट ने मैक्रों के फोन पर ईरानी मूल की मशहूर एक्ट्रेस गोलशिफते फरहानी के चैट देखे थे। कथित तौर पर मैक्रों ने एक्ट्रेस को मैसेज किया था, "तुम बहुत खूबसूरत हो।" इस किताब की लेखिका ने यह दावा भी किया है कि दोनों के बीच कई महीनों तक 'प्लेटोनिक रिलेशनशिप' रहा। लेखिका फ्लोरियन टार्डिफ का कहना है कि उन्होंने किताब में दिए गए तथ्यों को क्रॉस-चेक किया है और उनकी जानकारी तथ्यों पर आधारित है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब यह रिश्ता खत्म हो चुका है।