अपने मंसूबों पर ब्रेक लगाए इजरायल, लेबनान पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति की दो टूक; उन्हीं पर छोड़ें उनके मुद्दे
लेबनानी पीएम के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मैक्रों ने कहा कि हम लेबनानी सरकार को इन वार्ताओं की तैयारी करने और पूर्ण संप्रभुता बहाल करने के लिए आवश्यक योजना बनाने में, जहां तक संभव हो सकेगा, सहायता प्रदान करेंगे।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि इजरायल को लेबनान में अपनी 'क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं' छोड़ देनी चाहिए और हिज़्बुल्लाह को लेबनानी लोगों द्वारा ही निरस्त्र किया जाना चाहिए। मंगलवार को पेरिस में लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम के साथ बैठक के बाद, मैक्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजरायल-लेबनान संघर्ष विराम को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि "वास्तविक स्थिरीकरण प्रक्रिया" संभव हो सके। इसके साथ ही लेबनानी पीएम की मौजूदगी में मैक्रों ने कहा कि हिज़्बुल्लाह, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है, ने लेबनान को युद्ध में घसीटकर एक बड़ी रणनीतिक गलती की है।
उन्होंने आगे कहा कि इस समूह को "इज़रायल को निशाना बनाना और राज्य के विशेषाधिकारों की जगह लेने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए।" उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता "इजरायल और लेबनान के बीच एक राजनीतिक समझौता" है, जो दोनों देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखे, जिससे सामान्य संबंधों की नींव रखी जा सके।
इजरायल-लेबनान बातचीत में करेंगे मदद
मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस लेबनान को इजरायल के साथ बातचीत की तैयारियां करने में मदद करेगा। लेबनानी पीएम के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, हम लेबनानी सरकार को इन वार्ताओं की तैयारी करने और पूर्ण संप्रभुता बहाल करने के लिए आवश्यक योजना बनाने में, जहां तक संभव हो सकेगा, सहायता प्रदान करेंगे।" उन्होंने कहा कि फ्रांस आने वाले दिनों में लेबनान को लगभग 10 टन सहायता सामग्री भी भेजेगा, जिससे फ्रांस की ओर से दान की गयी कुल मानवीय सहायता की मात्रा बढ़कर 70 टन हो जाएगी।
लेबनान में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखेंगे
मैक्रों ने बताया कि फ्रांस, 2026 के अंत में 'लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल' के शांति स्थापना मिशन के पूरा होने के बाद भी लेबनान में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाये रखने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “ यदि लेबनान ऐसा चाहता है, तो फ्रांस भी वर्ष के अंत में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल की नियोजित वापसी के बाद अपने सबसे सक्रिय साझेदारों के साथ मिलकर ज़मीनी स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता जारी रखने के लिए तैयार है। यह सब एक ऐसे ढांचे के भीतर होगा, जिसे हमें मिलकर परिभाषित करना होगा।”
लेबनान को भी ईरान-US सीजफायर में शामिल किया जाना चाहिए
मैक्रों ने जोर देकर कहा है कि चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए लेबनान को भी सीजफायर (युद्धविराम) में शामिल किया जाना चाहिए और वे लेबनान-इजरायल के बीच संभावित वार्ता में मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही मैक्रों ने इजरायल से लेबनान के खिलाफ अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने और लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करने का आह्वान किया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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