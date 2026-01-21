हम धमकियों के बजाय…. डोनाल्ड ट्रंप पर बुरी तरह भड़के फ्रांस के राष्ट्रपति, घिर रहा अमेरिका

संक्षेप: इससे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ट्रंप की गाजा के लिए प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस योजना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इस पर ट्रंप भड़क गए और फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ पश्चिमी देशों के नेताओं ने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। जर्मनी से लेकर कनाडा से लेकर यूके और अब फ्रांस तक ने अमेरिकी धौंस के खिलाफ हमला बोला है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो विवाद सड़क पर आ गया है जहां ट्रंप ने मंगलवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का निजी संदेश सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप ने फ्रांस पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात भी कही है। इस पर मैक्रों बुरी तरह भड़क उठे हैं।

बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस और यूरोप के संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति यूरोप की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मैक्रों ने मंगलवार को दावोस में वैश्विक स्तर पर ‘जबरदस्ती’ की कड़ी आलोचना की। मैक्रों ने कहा, "फ्रांस और यूरोप संप्रभुता और स्वतंत्रता, संयुक्त राष्ट्र और उसके चार्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया एक अव्यवस्थित प्रणाली की ओर बढ़ रही है, जहां कमजोर सामूहिक शासन और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है।”

फ्रांसीसी नेता ने आगे अमेरिका के व्यापार हथकंडों की आलोचना करते हुए इसे आक्रामक बताया। उन्होंने वाशिंगटन पर ऐसे समझौतों के पीछे भागने का आरोप लगाया जो यूरोपीय निर्यात को कमजोर करते हैं। उन्होंने राजनीतिक दबाव के लिए टैरिफ के बढ़ते उपयोग की भी निंदा की और इसे मौलिक रूप से अस्वीकार्य कहा। मैक्रों ने कहा, “हमें अधिक विकास और अधिक स्थिरता की आवश्यकता है। लेकिन हम धमकियों के बजाय सम्मान पसंद करते हैं। और हम क्रूरता के बजाय कानून का शासन पसंद करते हैं।”