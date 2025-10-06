French PM Sebastien Lecornu resigned just hours after announcing his cabinet फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु का इस्तीफा, मात्र 27 दिनों का रहा कार्यकाल, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़French PM Sebastien Lecornu resigned just hours after announcing his cabinet

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु का इस्तीफा, मात्र 27 दिनों का रहा कार्यकाल

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने सोमवार को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनका कार्यकाल मात्र 27 दिनों का रहा, जो पांचवीं गणराज्य के इतिहास में सबसे कम साबित हुआ। 6 अक्टूबर को अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा करने के महज कुछ घंटों बाद ही लेकोर्नु ने यह फैसला ले लिया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 03:55 PM
share Share
Follow Us on
फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु का इस्तीफा, मात्र 27 दिनों का रहा कार्यकाल

फ्रांस की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने सोमवार को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनका कार्यकाल मात्र 27 दिनों का रहा, जो पांचवीं गणराज्य के इतिहास में सबसे कम साबित हुआ। 6 अक्टूबर 2025 को अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा करने के महज कुछ घंटों बाद ही लेकोर्नु ने यह फैसला ले लिया। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नियुक्त हुए लेकोर्नु को मंत्रिमंडल गठन की घोषणा होते ही अपनी ही पार्टी और विपक्ष दोनों की ओर से कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। दरअसल, 18 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 12 चेहरे पूर्ववर्ती सरकार के ही थे, जिससे असंतोष की आग भड़क उठी। लेकोर्नु मंगलवार को नेशनल असेंबली में अपनी सरकार की रूपरेखा पेश करने वाले थे, लेकिन इस्तीफे ने पूरी स्थिति को पलट दिया। नई सरकार के समक्ष सब से बड़ी बाधा अगले वर्ष के कटौती-केंद्रित बजट को संसद से पारित कराना था।

लेकोर्नु के इस कदम से फ्रांस का राजनीतिक संकट और गहरा हो गया है। साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों पर दबाव भी बढ़ गया। मैक्रों अब तक तीन असफल अल्पमत सरकारों का संचालन कर चुके हैं। उन्हें फ्रांस के बढ़ते राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए संसद से एक संतुलित बजट पारित कराने का जटिल राजनीतिक दायित्व सौंपा गया था। 2024 में फ्रांस का घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत तथा कर्ज 113 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। यह आंकड़े यूरोपीय संघ (ईयू) के मानदंडों से कहीं अधिक हैं, जहां घाटे को 3 प्रतिशत तक सीमित रखना होता है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार, कर्ज का अनुपात अब ईयू की 60 प्रतिशत की सीमा से दोगुना से भी अधिक हो गया है।

पिछले कुछ वर्षों में मैक्रों सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग कर तीन बजटों को संसदीय बहस के बिना पारित किया था। ये कदम कानूनी रूप से वैध थे, लेकिन विपक्ष ने इन्हें लोकतंत्र का अपमान करार दिया। लेकोर्नु ने कहा था कि वे ऐसा नहीं करेंगे और सांसदों को मतदान का अवसर प्रदान करेंगे। मगर राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में यह इस्तीफा आ गया। उधर, तीन बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुकीं मरीन ले पेन ने लेकोर्नु के इस्तीफे के तत्काल बाद संसद भंग करने और शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है। फ्रांस 24 के मुताबिक, उन्होंने कहा कि संसद का विघटन अब अत्यावश्यक हो गया है। नेशनल रैली के नेता जॉर्डन बार्डेला ने भी मैक्रों से नेशनल असेंबली को भंग करने का आग्रह किया ।

France

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।