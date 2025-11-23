पाकिस्तान फिर शर्मसार, राफेल गिराने के दावे की फ्रेंच नेवी ने खोली पोल; क्या कहा
पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल गिराने के दावे पर फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस बार फ्रांसीसी नेवी ने पाकिस्तानी मीडिया के दावे को सिरे से नकार दिया है। फ्रेंच नेवी ने रविवार को इस बारे में बयान भी जारी किया। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी मीडिया का यह दावा कि फ्रेंच कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जेट्स गिरने की बात कही है, पूरी तरह गलत है। फ्रेंच नेवी ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से गलत बताया है।
क्या है मामला
बता दें कि पाकिस्तान के जियो टीवी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इसमें दावा किया गया था कि फ्रेंच कमांडर कैप्टन जैक्विस लॉने ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के दबदबे की पुष्टि की है। इसमें यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेहतर ढंग से तैयारी की थी। इसके अलावा आर्टिकल में लिखा गया था कि राफेल फाइटर्स इसलिए मार गिराए गए, क्योंकि चीनी फाइटर जेट जे-10 सी तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम थे।
फ्रांसीसी नेवी ने क्या कहा
अब फ्रांसीसी नेवी ने इस दावे का खंडन किया है। इसे फेक न्यूज बताते हुए फ्रांसीसी नेवी ने कहा है कि कैप्टन लॉने ने कभी भी इस तरह के आर्टिकल के लिए अनुमति दी ही नहीं है। इस आर्टिकल में किए गए दावे गलत और झूठे हैं। पाकिस्तान के दावे की ऑनलाइन भी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। भारत विरोधी प्रोपोगैंडा की खबर पर तमाम लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया को आड़े हाथों लिया है।
इसको लेकर भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने इसे पाकिस्तान की झूठ फैलाने मशीनरी के खिलाफ सबूत बताया। उन्होंने लिखा कि फ्रेंच नौसेना ने पाकिस्तान के जियो टीवी और उसके संवाददाता हामिद मीर को गलत जानकारी और सूचना फैलाने का दोषी माना है। मालवीय ने आगे लिखा कि अपनी रिपोर्ट में, हामिद मीर ने राफेल विमान और मई में हुए संघर्ष के बारे में पुराने-बनावटी दावे पेश किए। अब यह सार्वजनिक तौर पर उजागर हो रहा है। जब आधिकारिक संस्थान उनकी प्रचार सामग्री का खंडन करना शुरू करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान की गलत सूचना मशीनरी कितनी व्यग्र हो गई है।
