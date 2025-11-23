Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़French Navy blows Pakistan Claim of Rafael loss during Operation Sindoor says Fake News
पाकिस्तान फिर शर्मसार, राफेल गिराने के दावे की फ्रेंच नेवी ने खोली पोल; क्या कहा

पाकिस्तान फिर शर्मसार, राफेल गिराने के दावे की फ्रेंच नेवी ने खोली पोल; क्या कहा

संक्षेप:

पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल गिराने के दावे पर फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस बार फ्रांसीसी नेवी ने पाकिस्तानी मीडिया के दावे को सिरे से नकार दिया है। फ्रेंच नेवी ने रविवार को इस बारे में बयान भी जारी किया।

Sun, 23 Nov 2025 04:37 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, पेरिस
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल गिराने के दावे पर फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस बार फ्रांसीसी नेवी ने पाकिस्तानी मीडिया के दावे को सिरे से नकार दिया है। फ्रेंच नेवी ने रविवार को इस बारे में बयान भी जारी किया। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी मीडिया का यह दावा कि फ्रेंच कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जेट्स गिरने की बात कही है, पूरी तरह गलत है। फ्रेंच नेवी ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से गलत बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है मामला
बता दें कि पाकिस्तान के जियो टीवी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इसमें दावा किया गया था कि फ्रेंच कमांडर कैप्टन जैक्विस लॉने ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के दबदबे की पुष्टि की है। इसमें यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेहतर ढंग से तैयारी की थी। इसके अलावा आर्टिकल में लिखा गया था कि राफेल फाइटर्स इसलिए मार गिराए गए, क्योंकि चीनी फाइटर जेट जे-10 सी तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम थे।

फ्रांसीसी नेवी ने क्या कहा
अब फ्रांसीसी नेवी ने इस दावे का खंडन किया है। इसे फेक न्यूज बताते हुए फ्रांसीसी नेवी ने कहा है कि कैप्टन लॉने ने कभी भी इस तरह के आर्टिकल के लिए अनुमति दी ही नहीं है। इस आर्टिकल में किए गए दावे गलत और झूठे हैं। पाकिस्तान के दावे की ऑनलाइन भी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। भारत विरोधी प्रोपोगैंडा की खबर पर तमाम लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया को आड़े हाथों लिया है।

इसको लेकर भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने इसे पाकिस्तान की झूठ फैलाने मशीनरी के खिलाफ सबूत बताया। उन्होंने लिखा कि फ्रेंच नौसेना ने पाकिस्तान के जियो टीवी और उसके संवाददाता हामिद मीर को गलत जानकारी और सूचना फैलाने का दोषी माना है। मालवीय ने आगे लिखा कि अपनी रिपोर्ट में, हामिद मीर ने राफेल विमान और मई में हुए संघर्ष के बारे में पुराने-बनावटी दावे पेश किए। अब यह सार्वजनिक तौर पर उजागर हो रहा है। जब आधिकारिक संस्थान उनकी प्रचार सामग्री का खंडन करना शुरू करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान की गलत सूचना मशीनरी कितनी व्यग्र हो गई है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Pakistan News Pakistan Latest Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।