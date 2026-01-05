फ्रांस की फर्स्ट लेडी को साइबर बुलिंग; 10 लोगों को अदालत ने ठहराया दोषी
पेरिस की एक अदालत ने फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रों के ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले में सोमवार को 10 लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने सभी दोषियों को साइबर बुलिंग जागरूकता प्रशिक्षण से लेकर आठ महीने की निलंबित कारावास तक की सजा सुनाई।
पेरिस की एक अदालत ने फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रों के ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले में सोमवार को 10 लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने सभी दोषियों को साइबर बुलिंग जागरूकता प्रशिक्षण से लेकर आठ महीने की निलंबित कारावास तक की सजा सुनाई। ब्रिजिट मैक्रों को निशाना बनाकर कथित ट्रांसजेंडर पहचान और कथित बाल यौन शोषण के बारे में फैलाए गए झूठे दावों का उल्लेख करते हुए अदालत ने 'विशेष रूप से अपमानजनक, आपत्तिजनक और दुर्भावनापूर्ण' टिप्पणियों की ओर इशारा किया।
दोषी ठहराए गए लोगों में 41 से 65 वर्ष की आयु के आठ पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पत्नी के जन्म से पुरुष होने का झूठा दावा करते हुए ऑनलाइन कई दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां कीं तथा उनके पति के साथ उम्र के 24 साल के अंतर को बाल यौन शोषण से जोड़ा। इनमें से कुछ पोस्ट हजारों बार देखी गईं।
ब्रिजिट मैक्रों अक्टूबर में हुई दो दिवसीय सुनवाई में शामिल नहीं हुईं। रविवार को राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल टीएफ1 पर उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। उनकी बेटी टीफेन औजियर ने गवाही देते हुए कहा कि ऑनलाइन उत्पीड़न बढ़ने के बाद से उनकी मां काफी परेशान रही हैं। औजियर ने अदालत से कहा कि वह अपने बारे में कही गई भयानक बातों को अनदेखा नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि इसका असर मैक्रों के पोते-पोतियों सहित पूरे परिवार पर पड़ा है।
बता दें कि मैक्रों दंपति की शादी 2007 में हुई थी। वे पहली बार हाईस्कूल में मिले थे, जहां मैक्रों छात्र थे और ब्रिजिट मैक्रों शिक्षिका थीं। अपने पति से 24 साल बड़ी ब्रिजिट उस समय ब्रिजिट औजियर कहलाती थीं और तीन बच्चों की विवाहित मां थीं। इमैनुएल मैक्रों 48 वर्ष के हैं और 2017 से फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
