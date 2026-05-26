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487 मर्दों तक गिनती की और फिर... महिला ने कोर्ट में खोला एक्स प्रेमी का गंदा राज, अब 25 साल की जेल

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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फ्रांस की एक अदालत ने बैंक मैनेजर गुइलौम बुच्ची को अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ सात साल तक लगातार बलात्कार, यातना और जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने का दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

487 मर्दों तक गिनती की और फिर... महिला ने कोर्ट में खोला एक्स प्रेमी का गंदा राज, अब 25 साल की जेल

फ्रांस की एक अदालत ने बैंक मैनेजर गुइलौम बुच्ची को अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ सात साल तक लगातार बलात्कार, यातना और जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने का दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चार बच्चों की मां 42 वर्षीय पीड़िता लेटिटिया आर ने अदालत में भावुक होकर बताया कि आरोपी ने उसे पूरी तरह मानसिक और शारीरिक नियंत्रण में रख लिया था। उसने कहा कि 2015 से 2022 तक मैं लगातार डर के साए में जी रही थी। लेटिटिया ने खुलासा किया कि बुच्ची उन्हें ऑनलाइन भर्ती किए गए अजनबियों, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। उसने 487 पुरुषों तक गिनती की, उसके बाद गिनना छोड़ दिया।

पीड़िता ने कोर्ट में क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान लेटिटिया ने बताया कि क्रिसमस की पूर्व संध्या 2015 में बुच्ची ने उसे राजमार्ग सेवा केंद्र पर भेजा और फोन पर सुनते हुए अजनबियों के सामने खुद को पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद उसने उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया और ग्राहकों की सूची बनाए रखने को कहा।

पीड़िता ने अदालत को बताया कि बुच्ची उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार करता था। उसे पेशाब पीने, सार्वजनिक शौचालय चाटने और अन्य अपमानजनक कृत्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता था। 2017 में बेटी को जन्म देने के महज एक दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उन्हें एक ट्रक ड्राइवर के साथ संबंध बनाने के लिए विवश किया गया।

रोते हुए लेटिटिया ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंदर से मर रही थी। हर थोपी गई हरकत के साथ मेरा एक हिस्सा हमेशा के लिए टूटता जा रहा था। उसने आगे बताया कि इस दुर्व्यवहार के कारण वह विकलांग हो गई है।

गिजेल पेलिकोट मामले से प्रेरणा

लेटिटिया ने कहा कि उन्होंने गिजेल पेलिकोट मामले से प्रेरित होकर बंद कमरे की बजाय खुली अदालत में सुनवाई का विकल्प चुना। गिजेल पेलिकोट फ्रांस की 72 वर्षीय महिला हैं, जिन्होंने अपनी यातना की कहानी सार्वजनिक कर नारीवादी आंदोलन में नया प्रतीक बनाया था।

आरोपी का बचाव और अभियोजन का दावा

बुच्ची ने अदालत में कुछ कृत्यों (गला घोंटना, जलाना आदि) को स्वीकार किया, लेकिन दावा किया कि ये सब 'सहमति से किए गए यौन खेल' थे। हालांकि, अभियोजकों ने टेक्स्ट और वॉयस मैसेज पेश किए, जिनमें बुच्ची ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। बुच्ची ने जबरन वेश्यावृत्ति कराने की बात भी स्वीकार की।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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