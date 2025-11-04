चीन की कंपनी 'शीन' फ्रांस में बेच रही बच्चियों जैसी 'सेक्स डॉल', सरकार ने दी धमकी तो हटाया प्रोडक्ट

संक्षेप: फ्रांस में चीनी फास्ट-फैशन ब्रांड शीन को लेकर विवाद भड़क उठा है। यह विवाद कंपनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेक्स डॉल्स की बिक्री से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से फ्रांसीसी सरकार ने शीन को ब्लॉक करने की कड़ी चेतावनी दी है। यह घटना 3 नवंबर 2025 को सामने आई।

चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'शीन', जो पुरुषों और महिलाओं के लिए किफायती कपड़े बेचता है, इन दिनों फ्रांस में जोरदार चर्चा का विषय बना हुआ है। 2008 में चीन में शुरू हुआ यह प्लेटफॉर्म, जो अब सिंगापुर में स्थित है, ने कुछ वर्षों पहले फैशन जगत में तूफान ला दिया था। अधिकांश लोग इसे एक लोकप्रिय फैशन ब्रांड के रूप में जानते हैं, लेकिन 3 नवंबर 2025 को फ्रांस सरकार ने इसकी वेबसाइट पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी जारी की। जांच के बाद कंपनी को पेरिस के एक अभियोजक के पास भेज दिया गया। जांच में पता चला कि शीन के प्लेटफॉर्म पर 'बच्चियों जैसी दिखने वाली' सेक्स डॉल्स बेची जा रही थी।

क्या शीन 'बच्चियों जैसी' सेक्स डॉल्स बेच रही थी? दरअसल, फ्रांस की उपभोक्ता धोखाधड़ी एजेंसी को एक गुमनाम व्हिसलब्लोअर से शिकायत मिली। व्हिसलब्लोअर ने छोटी लड़कियों के साइज की ‘जीवंत’ गुड़ियों की बिक्री का खुलासा किया, जिनके रूप-रंग से इन उत्पादों की बाल पोर्नोग्राफी वाली प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। इसके लेकर फ्रांस के अर्थव्यवस्था मंत्री रोलैंड लेस्क्योर ने चेतावनी दी कि यदि यह फैशन ई-कॉमर्स साइट संदिग्ध उत्पादों की बिक्री जारी रखेगी, तो वे सरकार से इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे।

फ्रांसीसी रेडियो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह अपनी हद पार कर चुका है। ये प्रोडक्ट अवैध हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन आरोपों की औपचारिक जांच चल रही है। शीन ने अभी तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने आश्वासन दिया कि इन उत्पादों को हटा दिया गया है।

फ्रांसीसी कंपनी सोसाइटी डेस ग्रैंड्स मैगासिन्स (एसजीएम), जिसने शीन को फ्रांस में प्रवेश कराने में मदद की, ने भी ब्रांड पर सवाल खड़े किए। एसजीएम के अध्यक्ष फ्रेडरिक मर्लिन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि गुड़िया विवाद से जुड़ी इन घटनाओं की मैं स्पष्ट रूप से निंदा करता हूं। SHEIN से हर कोई उम्मीद करता है कि वह स्पष्ट जवाब दे।