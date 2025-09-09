France PM Francois Bayrou lost confidence vote in Parliament political setback फ्रांस के प्रधानमंत्री हासिल नहीं कर पाए विश्वास मत, सरकार गिरी; मैक्रों के सामने नया संकट, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़France PM Francois Bayrou lost confidence vote in Parliament political setback

फ्रांस के प्रधानमंत्री हासिल नहीं कर पाए विश्वास मत, सरकार गिरी; मैक्रों के सामने नया संकट

फ्रांस्वा बायरू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए काफी कोशिश की। उन्होंने मतदान से पहले, उन्हें सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद कर रहे सांसदों से फ्रांस के कर्जों पर लगाम लगाने की उनकी योजना का समर्थन करने का आग्रह किया।

Niteesh Kumar भाषाTue, 9 Sep 2025 06:55 AM
share Share
Follow Us on
फ्रांस के प्रधानमंत्री हासिल नहीं कर पाए विश्वास मत, सरकार गिरी; मैक्रों के सामने नया संकट

फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। इसके साथ ही उनकी सरकार गिर गई। अब राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को 12 महीने में चौथी बार नया प्रधानमंत्री तलाश करना होगा। बायरू की सरकार के पक्ष में 194 जबकि विरोध में 364 वोट पड़े। मैक्रों ने पिछले साल दिसंबर में बायरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सरकार गिरने के बाद बायरू को संवैधानिक रूप से बाध्य होकर मैक्रों को इस्तीफा सौंपना होगा।

ये भी पढ़ें:कोई असर नहीं होगा... ट्रंप की नए प्रतिबंध लगाने की धमकी का रूस ने उड़ाया मजाक

इससे पहले, फ्रांस्वा बायरू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए काफी कोशिश की। उन्होंने सोमवार को मतदान से पहले, उन्हें सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद कर रहे सांसदों से फ्रांस के कर्जों पर लगाम लगाने की उनकी योजना का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने इस कर्ज के बारे में कहा, ‘यह हमें डुबो रहा है।’ नेशनल असेंबली में दिए गए जोशीले भाषण में बायरू इस बात पर अड़े रहे कि फ्रांस का बढ़ता सार्वजनिक घाटा और बढ़ता कर्ज इसके भविष्य के लिए खतरा है।

सरकारी कर्ज को लेकर किया आगाह

फ्रांस्वा बायरू ने कहा कि सरकारी कर्ज आने वाली पीढ़ियों पर भारी पड़ेगा, फ्रांस को विदेशी कर्जदाताओं के प्रति कमजोर बना देगा। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह देश की बहुमूल्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोग काम करते हैं और सोचते हैं कि यह समृद्ध होता जा रहा है, लेकिन असल में देश गरीब होता जा रहा है। इस तरह सरकारी कर्ज को लेकर बायरू लगातार आगाह करते रहे, मगर पीएम की कुर्सी बचा पाने में सफल नहीं हुए।

France Election

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।