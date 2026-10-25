फ्रांस जल रहा है क्योंकि…डोनाल्ड ट्रंप ने बताई चौंकाने वाली वजह, अमेरिका का हवाला क्यों
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को फ्रांस में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने यह बात खारिज कर दी कि शिक्षा के मुद्दे को लेकर फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को फ्रांस में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने यह बात खारिज कर दी कि शिक्षा के मुद्दे को लेकर फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस इसलिए जल रहा है क्योंकि उसने अपनी सीमा उन लोगों के लिए खोल दी जो उससे नफरत करते हैं। ट्रंप ने जॉर्जिया स्थित पेरी में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए एक अभियान रैली को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस में पुलिस है, लेकिन उन्हें अपना काम करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी ऐसे लोग हैं जो फ्रांस और वहां के लोगों से नफरत करते हैं।
अमेरिका का उदाहरण
ट्रंप ने फ्रांस के मौजूदा हालात को अमेरिका से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर बेहद सख्त है। ट्रंप ने अमेरिकी सीनेटर जॉन ओसॉफ को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम फ्रांस की तरह नहीं हैं जो ऐसे नफरती लोगों को अपने देश में आने दें। लेकिन जॉर्जिया के सीनेटर ओसॉफ लाखों अमेरिका विरोधियों, तीसरी दुनिया के देशों के प्रवासियों को इंपोर्ट करना चाहते हैं। यह लोग हमारी सभ्यता को सिर्फ लूटने, तबाह करने और उजाड़ने का टारगेट लेकर चलते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम इसे होने नहीं देंगे।
अमेरिका में कड़े इमिग्रेशन रूल्स
गौरतलब है कि अमेरिका के कड़े इमिग्रेशन नियमों के तहत ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से प्रशासन ने तीन लाख से ज्यादा वीजा रद्द कर दिए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसकी पुष्टि की है। पिछले महीने, प्रशासन ने आठ कंपनियों, जिनमें भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इंफोसिस भी शामिल हैं, की कुछ ग्रीन कार्ड फाइलिंग्स फ्रीज कर दीं। इतना ही नहीं, नौ प्रमुख यूनिवर्सिटीज में कथित धोखाधड़ी और अमेरिकी नौकरियों की संभावित नुकसान को लेकर जांच शुरू की।
फ्रांस में क्या चल रहा है
बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच शनिवार को झड़पें हुईं। इस बीच पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर प्रक्षेपास्त्र दागे हैं। फ्रांस की सरकार के अनुसार, राजधानी समेत देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनों में करीब चार लाख 10 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। शनिवार को पेरिस में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। गृह मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, शहर के दक्षिण-पूर्वी छोर पर निकाले गए मार्च में एक लाख 10 हजार लोग शामिल हुए। मार्च की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी, लेकिन बाद में इसमें हिंसा हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार करने वाली गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर प्रक्षेपास्त्र दागे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।