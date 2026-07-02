'अमेरिकियों का AC प्रेम हमें मार रहा है!', भिड़ गया फ्रांस; 1300 लोगों की मौत

फ्रांस में हीटवेव से 1300 मौतें। पेरिस की डिप्टी मेयर ऑड्रे पुलवर ने फ्रांस की 43°C गर्मी और क्लाइमेट चेंज के लिए अमेरिका के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और AC प्रेम को जिम्मेदार ठहराया है। पूरी खबर पढ़ें।

अमेरिका और यूरोप के बीच क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर एक नई जुबानी जंग छिड़ गई है। फ्रांस में इन दिनों भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप है, जिसके चलते वहां कुछ ही हफ्तों में 1,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस जानलेवा गर्मी के बीच पेरिस शहर की डिप्टी मेयर ऑड्रे पुलवर ने अमेरिकियों और उनके एयर कंडीशनिंग (AC) प्रेम को फ्रांस के उबलने का जिम्मेदार ठहराया है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस इस पूरे हफ्ते अमेरिका में फ्रांस की 43 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी और वहां एसी की कमी को लेकर काफी मजाक उड़ाया गया। इस पर पलटवार करते हुए पुलवर ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि उसने दशकों तक पर्यावरण का जमकर दोहन किया है और आज फ्रांस जिस जानलेवा गर्मी का सामना कर रहा है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका पर है।

डिप्टी मेयर पुलवर ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा: "प्रिय अमेरिकी पत्रकारों और सोशल मीडिया 'इन्फ्लुएंसर्स': आप लोग कई दिनों से पेरिस का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि हमारे यहां हर कमरे में एसी नहीं है... यह बहुत अजीब है! आपके शहर, जो 90 प्रतिशत एयर कंडीशनिंग वाले हैं, वह इस मौजूदा हालात से अलग नहीं हैं। इसलिए कृपया हमें ज्ञान देना बंद करें और अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करें।"

फ्रांस (25%) बनाम अमेरिका (90%): एसी का इस्तेमाल फ्रांस में लोग पारंपरिक रूप से एयर कंडीशनिंग के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं रहे हैं। वहां केवल 25% घरों में कूलिंग यूनिट्स हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 90% है, जिस पर अमेरिका गर्व भी करता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) ने अमेरिका का बचाव करते हुए तंज कसा कि, "पेरिस के राजनेताओं का एसी का विरोध सांस्कृतिक हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है, यूरोपीय मतदाता भी अपनी 'हरित विचारधारा' के बजाय ठंडक को चुनना बेहतर समझेंगे।"

अमेरिका का आधा हिस्सा भी हीट डोम की चपेट में दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ फ्रांस भीषण गर्मी से जूझ रहा है, वहीं अमेरिका का आधा हिस्सा भी इन दिनों एक खतरनाक 'हीट डोम' की चपेट में उबल रहा है। अमेरिका में वीकेंड तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, पतली ओजोन परत और कम आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) के कारण यह 45 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा।

इसके बावजूद अमेरिका आगामी 4 जुलाई के जश्न की तैयारियों में जुटा है, जहां बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाएगी, जो पहले से ही गर्म वातावरण को और नुकसान पहुंचाएगी। पिछले साल जुलाई में, वाशिंगटन डीसी के बाहर रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस (104F) तक पहुंच गया था, जिसने दशकों पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी।

डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर भी निशाना क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर विशेषज्ञों का मानना है कि डिप्टी मेयर पुलवर के दावों में विज्ञान का ठोस आधार है। इसके विपरीत, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता क्लाइमेट चेंज को महज एक ‘धोखा’ बताते रहे हैं। ट्रंप सर्दियों में ग्लोबल वॉर्मिंग की चिंताओं का मजाक उड़ा चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने का मतलब है "समुद्र के किनारे ज्यादा संपत्तियां मिलना।" आलोचकों के मुताबिक, यह रवैया ठीक वैसा ही है जैसे कोई अपनी रसोई में आग लगने पर कहे कि उसने घर की लाइटिंग की समस्या सुलझा ली है।

अमेरिका में भी जानलेवा रहा है हीटवेव का इतिहास खुद अमेरिका भी पहले जानलेवा हीटवेव की त्रासदी झेल चुका है:

1995 में शिकागो की खतरनाक हीटवेव में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।

2021 में पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के हीट डोम के कारण सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।