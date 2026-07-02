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'अमेरिकियों का AC प्रेम हमें मार रहा है!', भिड़ गया फ्रांस; 1300 लोगों की मौत

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पेरिस
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फ्रांस में हीटवेव से 1300 मौतें। पेरिस की डिप्टी मेयर ऑड्रे पुलवर ने फ्रांस की 43°C गर्मी और क्लाइमेट चेंज के लिए अमेरिका के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और AC प्रेम को जिम्मेदार ठहराया है। पूरी खबर पढ़ें।

'अमेरिकियों का AC प्रेम हमें मार रहा है!', भिड़ गया फ्रांस; 1300 लोगों की मौत

अमेरिका और यूरोप के बीच क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर एक नई जुबानी जंग छिड़ गई है। फ्रांस में इन दिनों भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप है, जिसके चलते वहां कुछ ही हफ्तों में 1,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस जानलेवा गर्मी के बीच पेरिस शहर की डिप्टी मेयर ऑड्रे पुलवर ने अमेरिकियों और उनके एयर कंडीशनिंग (AC) प्रेम को फ्रांस के उबलने का जिम्मेदार ठहराया है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस पूरे हफ्ते अमेरिका में फ्रांस की 43 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी और वहां एसी की कमी को लेकर काफी मजाक उड़ाया गया। इस पर पलटवार करते हुए पुलवर ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि उसने दशकों तक पर्यावरण का जमकर दोहन किया है और आज फ्रांस जिस जानलेवा गर्मी का सामना कर रहा है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका पर है।

डिप्टी मेयर पुलवर ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा: "प्रिय अमेरिकी पत्रकारों और सोशल मीडिया 'इन्फ्लुएंसर्स': आप लोग कई दिनों से पेरिस का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि हमारे यहां हर कमरे में एसी नहीं है... यह बहुत अजीब है! आपके शहर, जो 90 प्रतिशत एयर कंडीशनिंग वाले हैं, वह इस मौजूदा हालात से अलग नहीं हैं। इसलिए कृपया हमें ज्ञान देना बंद करें और अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करें।"

Paris blames US for climate change
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फ्रांस (25%) बनाम अमेरिका (90%): एसी का इस्तेमाल

फ्रांस में लोग पारंपरिक रूप से एयर कंडीशनिंग के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं रहे हैं। वहां केवल 25% घरों में कूलिंग यूनिट्स हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 90% है, जिस पर अमेरिका गर्व भी करता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) ने अमेरिका का बचाव करते हुए तंज कसा कि, "पेरिस के राजनेताओं का एसी का विरोध सांस्कृतिक हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है, यूरोपीय मतदाता भी अपनी 'हरित विचारधारा' के बजाय ठंडक को चुनना बेहतर समझेंगे।"

अमेरिका का आधा हिस्सा भी हीट डोम की चपेट में

दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ फ्रांस भीषण गर्मी से जूझ रहा है, वहीं अमेरिका का आधा हिस्सा भी इन दिनों एक खतरनाक 'हीट डोम' की चपेट में उबल रहा है। अमेरिका में वीकेंड तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, पतली ओजोन परत और कम आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) के कारण यह 45 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा।

इसके बावजूद अमेरिका आगामी 4 जुलाई के जश्न की तैयारियों में जुटा है, जहां बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाएगी, जो पहले से ही गर्म वातावरण को और नुकसान पहुंचाएगी। पिछले साल जुलाई में, वाशिंगटन डीसी के बाहर रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस (104F) तक पहुंच गया था, जिसने दशकों पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी।

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डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर भी निशाना

क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर विशेषज्ञों का मानना है कि डिप्टी मेयर पुलवर के दावों में विज्ञान का ठोस आधार है। इसके विपरीत, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता क्लाइमेट चेंज को महज एक ‘धोखा’ बताते रहे हैं। ट्रंप सर्दियों में ग्लोबल वॉर्मिंग की चिंताओं का मजाक उड़ा चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने का मतलब है "समुद्र के किनारे ज्यादा संपत्तियां मिलना।" आलोचकों के मुताबिक, यह रवैया ठीक वैसा ही है जैसे कोई अपनी रसोई में आग लगने पर कहे कि उसने घर की लाइटिंग की समस्या सुलझा ली है।

अमेरिका में भी जानलेवा रहा है हीटवेव का इतिहास

खुद अमेरिका भी पहले जानलेवा हीटवेव की त्रासदी झेल चुका है:

  • 1995 में शिकागो की खतरनाक हीटवेव में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।
  • 2021 में पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के हीट डोम के कारण सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।

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पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में एसी विलासिता से ज्यादा जीवित रहने का एक उपकरण बन गया है। असली चुनौती एसी का इस्तेमाल बंद करना नहीं है, बल्कि यह खोजना है कि इसे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कैसे चलाया जाए। इसके लिए क्लीन इलेक्ट्रिसिटी (स्वच्छ बिजली), हरे-भरे शहर और स्मार्ट बिल्डिंग्स जैसे विकल्पों पर काम करना होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नुकसान अंततः सभी को उठाना पड़ता है।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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