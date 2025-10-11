मिसिसिपी में हाई स्कूल फुटबॉल मैच में गोलीबारी, 4 लोगों की दर्दनाक मौत
Mississippi shooting: अमेरिका के मिसिसिपी के एक कस्बे में हाईस्कूल फुटबॉल मैच के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसे अलावा करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। मिसिसिपी राज्य के सीनेटर डेरिक सिमंस ने एपी को बताया कि गोलीबारी लेलैंड के डाउनटाउन इलाके में हुई, जहां लोग एक फुटबॉल मैच के बाद इकट्ठा हुए थे। लेलैंड के मेयर जॉन ली ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह हमला मुख्य सड़क पर हुआ है।
इस हमले में पीड़ित चार लोगों को ग्रीनविल अस्पताल ले जाया गया है वहीं कुछ लोगों को राज्य की राजधानी जैक्सन के एक बड़े अस्पताल में भेजा गया है।
