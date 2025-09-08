यरुशलम में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत और 15 घायल; पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया

यरुशलम में सोमवार को गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हैं। पुलिस और इजरायल की मेडिकल सर्विस के मेगन डेविड एडोम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घायलों में छह की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी शुरू होने के तुरंत बाद दो हमलावरों को ढेर कर दिया गया। गोलीबारी यरुशलम के उत्तरी प्रवेश द्वार पर प्रमुख चौराहे पर हुई, जो पूर्वी यरुशलम में स्थित यहूदी बस्तियों की ओर जाने वाली सड़क है।