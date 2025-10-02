Four people injured in car collision and stabbing outside synagogue in Manchester मैनचेस्टर में पहले कार से टक्कर फिर चाकू से हमला, 4 लोग घायल; पुलिस ने संदिग्ध को मारी गोली, International Hindi News - Hindustan
विदेश न्यूज़Four people injured in car collision and stabbing outside synagogue in Manchester

मैनचेस्टर में पहले कार से टक्कर फिर चाकू से हमला, 4 लोग घायल; पुलिस ने संदिग्ध को मारी गोली

पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने पहले अपनी कार से पूजा स्थल के बाहर मौजूद लोगों पर टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर एक व्यक्ति पर चाकू से वार किया। इस घटना में चार लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, लंदनThu, 2 Oct 2025 04:21 PM
मैनचेस्टर के उत्तरी इलाके क्रम्पसल (Crumpsall) में हीटन पार्क सिनागॉग (Heaton Park Synagogue) के बाहर गुरुवार को योम किप्पुर (यहूदी कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन) के दौरान एक हिंसक हमला हुआ। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने पहले अपनी कार से पूजा स्थल के बाहर मौजूद लोगों पर टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर एक व्यक्ति पर चाकू से वार किया। इस घटना में चार लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध को गोली मार दी।

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, संदिग्ध 30 वर्षीय पुरुष है और वह जीवित है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना को 'बड़ा हादसा' घोषित कर दिया गया है, और जांच जारी है। स्थानीय यहूदी समुदाय ने हमले की कड़ी निंदा की है, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने आपातकालीन समिति कोबरा की बैठक बुलाई है। यह हमला बढ़ते यहूदी-विरोधी (एंटी-सेमिटिज्म) हिंसा के संदर्भ में देखा जा रहा है। ग्रेटर मैनचेस्टर क्षेत्र के मेयर एंडी बर्नहम ने बीबीसी रेडियो को बताया कि फिलहाल खतरा टल चुका है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर वर्तमान में कोपेनहेगन में यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन में हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वे इस हमले से स्तब्ध हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि योम किप्पुर जैसे पवित्र दिन पर यह घटना इसे और भी भयावह बनाती है। स्टार्मर शिखर सम्मेलन से लौटकर कोबरा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं।

गौरतलब है कि मैनचेस्टर हाल के वर्षों में ब्रिटेन का सबसे घातक हमले का गवाह रहा है। 2017 में एरियाना ग्रांडे के कॉन्सर्ट में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 22 लोग मारे गए थे।

