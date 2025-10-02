मैनचेस्टर में पहले कार से टक्कर फिर चाकू से हमला, 4 लोग घायल; पुलिस ने संदिग्ध को मारी गोली

पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने पहले अपनी कार से पूजा स्थल के बाहर मौजूद लोगों पर टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर एक व्यक्ति पर चाकू से वार किया। इस घटना में चार लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मैनचेस्टर के उत्तरी इलाके क्रम्पसल (Crumpsall) में हीटन पार्क सिनागॉग (Heaton Park Synagogue) के बाहर गुरुवार को योम किप्पुर (यहूदी कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन) के दौरान एक हिंसक हमला हुआ। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने पहले अपनी कार से पूजा स्थल के बाहर मौजूद लोगों पर टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर एक व्यक्ति पर चाकू से वार किया। इस घटना में चार लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध को गोली मार दी।

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, संदिग्ध 30 वर्षीय पुरुष है और वह जीवित है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना को 'बड़ा हादसा' घोषित कर दिया गया है, और जांच जारी है। स्थानीय यहूदी समुदाय ने हमले की कड़ी निंदा की है, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने आपातकालीन समिति कोबरा की बैठक बुलाई है। यह हमला बढ़ते यहूदी-विरोधी (एंटी-सेमिटिज्म) हिंसा के संदर्भ में देखा जा रहा है। ग्रेटर मैनचेस्टर क्षेत्र के मेयर एंडी बर्नहम ने बीबीसी रेडियो को बताया कि फिलहाल खतरा टल चुका है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर वर्तमान में कोपेनहेगन में यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन में हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वे इस हमले से स्तब्ध हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि योम किप्पुर जैसे पवित्र दिन पर यह घटना इसे और भी भयावह बनाती है। स्टार्मर शिखर सम्मेलन से लौटकर कोबरा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं।