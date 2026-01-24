अमेरिका में पारिवारिक विवाद को लेकर गोलीबारी, एक भारतीय समेत 4 लोगों की मौत

संक्षेप: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, ‘पारिवारिक विवाद से जुड़ी गोलीबारी की घटना से हम बेहद दुखी हैं। घटना में मारे गए लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है।'

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में पारिवारिक विवाद से जुड़ी गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। अटलांटा स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लॉरेंसविले शहर में गुरुवार तड़के हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि घटना के दौरान तीन बच्चे घर के अंदर ही मौजूद थे। अटलांटा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने गोलीबारी की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कथित हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, ‘पारिवारिक विवाद से जुड़ी गोलीबारी की घटना से हम बेहद दुखी हैं। घटना में मारे गए लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। कथित हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।’ फॉक्स5 अटलांटा की खबर के अनुसार संदिग्ध की पहचान अटलांटा निवासी 51 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है। ग्विनेट काउंटी पुलिस के अनुसार मरने वालों की पहचान कुमार की पत्नी मीमू डोगरा (43), गौरव कुमार (33), निधि चंदर (37) और हरीश चंदर (38) के रूप में हुई है। खबर में कहा गया है कि संदिग्ध पर गंभीर हमले, हत्या, द्वेषपूर्ण इरादे से हत्या, बच्चों के प्रति क्रूरता से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।