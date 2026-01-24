Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Four people including an Indian killed in shooting in the US related to family dispute
अमेरिका में पारिवारिक विवाद को लेकर गोलीबारी, एक भारतीय समेत 4 लोगों की मौत

अमेरिका में पारिवारिक विवाद को लेकर गोलीबारी, एक भारतीय समेत 4 लोगों की मौत

संक्षेप:

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, ‘पारिवारिक विवाद से जुड़ी गोलीबारी की घटना से हम बेहद दुखी हैं। घटना में मारे गए लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है।'

Jan 24, 2026 12:54 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
share Share
Follow Us on

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में पारिवारिक विवाद से जुड़ी गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। अटलांटा स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लॉरेंसविले शहर में गुरुवार तड़के हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि घटना के दौरान तीन बच्चे घर के अंदर ही मौजूद थे। अटलांटा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने गोलीबारी की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कथित हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:मातम में बदला शादी समारोह; पाक में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया, 7 की मौत

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, ‘पारिवारिक विवाद से जुड़ी गोलीबारी की घटना से हम बेहद दुखी हैं। घटना में मारे गए लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। कथित हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।’ फॉक्स5 अटलांटा की खबर के अनुसार संदिग्ध की पहचान अटलांटा निवासी 51 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है। ग्विनेट काउंटी पुलिस के अनुसार मरने वालों की पहचान कुमार की पत्नी मीमू डोगरा (43), गौरव कुमार (33), निधि चंदर (37) और हरीश चंदर (38) के रूप में हुई है। खबर में कहा गया है कि संदिग्ध पर गंभीर हमले, हत्या, द्वेषपूर्ण इरादे से हत्या, बच्चों के प्रति क्रूरता से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।

देर रात पुलिस को मिली सूचना

गुरुवार देर रात लगभग ढाई बजे ब्रुक आइवी कोर्ट के 1000 ब्लॉक से पुलिस को एक सूचना मिली। रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों को घर के अंदर 4 वयस्कों के शव मिले जिनमें से सभी के शरीर पर गोली लगने के निशान थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी शुरू होने के समय तीन बच्चे मौजूद थे। अपनी सुरक्षा के लिए बच्चे एक अलमारी में छिप गए। जांच अधिकारियेां ने बताया कि बच्चों में से एक ने किसी तरह 911 पर फोन करके जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए। बच्चे सुरक्षित थे और बाद में उनके परिवार का एक सदस्य उन्हें अपने साथ ले गया।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
America India Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।