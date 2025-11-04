Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Former US Vice President Dick Cheney passes away
अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन, डोनाल्ड ट्रंप को बताया था US के लिए खतरा

अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन, डोनाल्ड ट्रंप को बताया था US के लिए खतरा

संक्षेप: अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का सोमवार को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने एक बयान जारी कर बताया कि उनकी मृत्यु निमोनिया और हृदय संबंधी जटिल बीमारियों के कारण हुई।

Tue, 4 Nov 2025 08:17 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने एक बयान जारी कर बताया कि उनकी मृत्यु निमोनिया और हृदय संबंधी जटिल बीमारियों के कारण हुई। परिवार के बयान के अनुसार, चेनी के निधन के समय उनकी 61 वर्षीय पत्नी लिन चेनी, बेटियां लिज चेनी और मैरी चेनी तथा अन्य परिवारजन उनके साथ थे। बता दें कि उनके परिवार में पत्नी लिन, दो बेटियां और सात पोते-पोतियां शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

30 जनवरी 1941 को जन्म

चेनी का जन्म 30 जनवरी 1941 को नेब्रास्का के लिंकन में हुआ था। राजनीतिक सफर की शुरुआत में वे राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड के कार्यकाल में डोनाल्ड रम्सफेल्ड के अधीन वाइट हाउस के उप-मुख्य स्टाफ के रूप में कार्यरत रहे। 1975 में उन्होंने अपने गुरु रम्सफेल्ड का स्थान ले लिया। जब डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जिमी कार्टर सत्ता में थे, चेनी ने 1978 में व्योमिंग राज्य से अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनाव जीता। उन्होंने छह कार्यकाल पूरे किए और हाउस माइनॉरिटी व्हिप का पद संभाला।

1989 में राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने चेनी को रक्षा सचिव नियुक्त किया, जिन्होंने फोर्ड प्रशासन में उनके साथ काम किया था। बुश ने उन्हें 'विश्वसनीय मित्र और सलाहकार' बताया था। पेंटागन के प्रमुख के रूप में चेनी ने 1989 के पनामा आक्रमण और 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म (कुवैत से इराकी सेना को खदेड़ने का अभियान) में अहम भूमिका निभाई। रक्षा सचिव के पद से हटने के बाद उन्होंने 1996 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर विचार किया, लेकिन इससे पीछे हट गए। डेमोक्रेट बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल में चेनी डलास स्थित हैलीबर्टन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने।

राष्ट्रपति बुश के साथ किया काम

2000 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, तो उन्होंने चेनी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। तब तक चेनी वॉशिंगटन की राजनीति में एक प्रभावशाली हस्ती बन चुके थे। वे अमेरिका के 46वें उपराष्ट्रपति बने और 2001 से 2009 तक दो कार्यकालों में बुश के साथ कार्य किया। चेनी को अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली उपराष्ट्रपतियों में से एक माना जाता है।

डोनाल्ड ट्रंप का किया विरोध

रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नेता होने के बावजूद उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा विरोध किया था। चेनी ने ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरा करार देते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया था और कहा था कि हमारे देश के 248 वर्षों के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी कोई चुनौती हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए नहीं रही।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।