TMC के इस पूर्व नेता को सरकार ने बनाया बांग्लादेश का हाई कमिश्नर, पद संभालते ही जनता को दी सौगात
सेरेमनी के कुछ ही समय बाद, दिनेश त्रिवेदी ढाका में इंडियन वीजा सेंटर में पहली बार पब्लिक में दिखे, जहां उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ट्रैवल वीजा फिर से शुरू करने की घोषणा की।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व दिग्गज नेता और बाद में भाजपा में शामिल हुए दिनेश त्रिवेदी को सरकार ने बांग्लादेश का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया। दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को पदभार संभालते ही वहां की जनता के लिए बड़ी सौगात दी है। त्रिवेदी ने ट्रैवल वीजा फिर से शुरू करने की घोषणा की। इससे एक दिन पहले नई दिल्ली ने उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया था। 76 साल के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गुरुवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने क्रेडेंशियल्स सौंपे, जिससे उनके डिप्लोमैटिक काम की शुरुआत हुई। उन्हें 27 अप्रैल को बांग्लादेश में राजदूत बनाया गया था, और वे इस पद पर काम करने वाले पहले राजनेता बन गए। बंगभवन प्रेसिडेंशियल पैलेस के एक प्रवक्ता ने कहा, "नए इंडियन हाई कमिश्नर ने माननीय प्रेसिडेंट को अपने क्रेडेंशियल्स दिए हैं, और ढाका में अपना डिप्लोमैटिक काम शुरू कर दिया है।"
दो साल पहले बंद हो गए थे ट्रैवल वीजा
प्रवक्ता ने कहा कि प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने त्रिवेदी के डिप्लोमैटिक पेपर्स पेश करने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सेरेमनी के कुछ ही समय बाद, त्रिवेदी राजधानी में इंडियन वीजा सेंटर में पहली बार पब्लिक में दिखे, जहां उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ट्रैवल वीजा फिर से शुरू करने की घोषणा की। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन के दौरान बिगड़ते सिक्योरिटी हालात और नई दिल्ली के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच लगभग दो साल पहले ट्रैवल वीजा रोक दिए गए थे। उन्होंने कहा, "मुझे फिर से जनरल ट्रैवल वीजा शुरू करने की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। वीजा एप्लीकेशन 28 जून से जमा किए जा सकते हैं।"
इन पांच सेंटर्स से जारी होंगे वीजा
त्रिवेदी ने कहा कि वीजा सभी पांच सेंटर ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट और खुलना से जारी किए जाएंगे और भविष्य में इस प्रोसेस को और बढ़ाया जाएगा। राजदूत ने कहा कि मानवीय कारणों से अर्जेंट मेडिकल वीजा दिए जाते रहेंगे। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ट्रैवल वीजा आमतौर पर टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट, सरकारी और बिजनेस असाइनमेंट और तीसरे देशों में जाने के लिए भारत आने की इजाजत देते हैं। भारत ने बुधवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक ऑफिशियल मेमोरेंडम के जरिए त्रिवेदी को सेरेमोनियल फंक्शन के लिए केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया। त्रिवेदी ने करियर डिप्लोमैट प्रणय कुमार वर्मा की जगह ली। वह 12 जून को बांग्लादेश के पश्चिमी बेनापोल-पेट्रापोल लैंड बॉर्डर के रास्ते पहुंचे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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