महिला विश्व कप के दौरान 'आजाद कश्मीर' बोल फंसी पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सना मीर, कार्रवाई की मांग

पाकिस्तान महिला टीम की पूर्व कप्तान और मौजूदा कमेंटेटर सना मीर एक बड़े विवाद में घिर गई हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले के दौरान उन्होंने क्रिकेटर नतालिया परवेज के संबंध में कमेंट्री करते हुए 'आजाद कश्मीर' का जिक्र कर दिया। उनका यह बयान लाइव चला गया। इसके बाद वह सोशल मीडिया में वायरल हो गईं। लोगों ने जमकर ट्रोल कर दिया। कई यूजर्स ने इसे गंभीर राजनीतिक बयान बताते हुए ICC और BCCI से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुछ ने यहां तक कहा कि सना मीर को तुरंत कमेंट्री पैनल से हटाया जाए।

एक यूजर ने एक्स पर लिखा, “ग्लोबल स्टेज पर ‘आजाद कश्मीर’ कहना शर्मनाक है। ऐसी टिप्पणी करने वालों को बैन करना चाहिए।” दूसरे ने लिखा, “यह महज स्लिप ऑफ टंग नहीं थी। पहले ‘कश्मीर’ कहा और फिर जानबूझकर ‘आजाद कश्मीर’ बोला। अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

यह विवाद ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान पुरुष टीम के खिलाड़ियों की हरकतें भी सुर्खियों में रही थीं। हैरिस रऊफ ने भारत के खिलाफ सुपर फोर मैच के दौरान दर्शकों को जवाब देते हुए उंगलियों से ‘0-6’ का इशारा किया, जिसे सोशल मीडिया पर भारतीय लड़ाकू विमान गिराने के पाकिस्तान के झूठे दावों से जोड़ा गया। वहीं, साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक पूरा करने पर बल्ले से ‘AK-47’ जैसी मुद्रा बनाई। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने भी पलटवार किया।