मीटिंग छोड़ने की धमकी और इस देश पर गुस्सा; पूर्व NATO चीफ का ट्रंप पर बड़ा खुलासा
स्टोल्टेनबर्ग ने 2018 के नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप के व्यवहार का उल्लेख किया है। ट्रंप ने नॉर्वे को नाटो से बाहर करने का सुझाव दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि नॉर्वे पर्याप्त वित्तीय योगदान नहीं दे रहा। स्टोल्टेनबर्ग ने इसे ट्रंप के 'ईगो' को बढ़ावा देने वाली रणनीति के रूप में देखा।
Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नॉर्वेMon, 29 Sep 2025 10:03 PM
