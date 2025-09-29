former NATO chief Jens Stoltenberg big revelation about us president Donald Trump मीटिंग छोड़ने की धमकी और इस देश पर गुस्सा; पूर्व NATO चीफ का ट्रंप पर बड़ा खुलासा, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़former NATO chief Jens Stoltenberg big revelation about us president Donald Trump

मीटिंग छोड़ने की धमकी और इस देश पर गुस्सा; पूर्व NATO चीफ का ट्रंप पर बड़ा खुलासा

स्टोल्टेनबर्ग ने 2018 के नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप के व्यवहार का उल्लेख किया है। ट्रंप ने नॉर्वे को नाटो से बाहर करने का सुझाव दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि नॉर्वे पर्याप्त वित्तीय योगदान नहीं दे रहा। स्टोल्टेनबर्ग ने इसे ट्रंप के 'ईगो' को बढ़ावा देने वाली रणनीति के रूप में देखा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नॉर्वेMon, 29 Sep 2025 10:03 PM
share Share
Follow Us on
मीटिंग छोड़ने की धमकी और इस देश पर गुस्सा; पूर्व NATO चीफ का ट्रंप पर बड़ा खुलासा
Donald Trump International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।