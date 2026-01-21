पूर्व जापानी PM के हत्यारे को उम्रकैद की सजा, 3 साल पहले आबे की मौत से दहल उठी थी दुनिया

संक्षेप: 45 साल के तेत्सुया यामागामी ने जुलाई 2022 में आबे की हत्या करने की बात कबूल की थी। आबे उस वक्त पश्चिमी जापान के नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दे रहे थे, तभी उन पर गोली चलाई गई थी।

जापान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। देश के स्थानीय समाचार चैनल NHK के मुताबिक बुधवार को अदालत ने यह सुनाया है। इससे पहले 45 साल वर्षीय आरोपी तेत्सुया यामागामी ने जुलाई 2022 में आबे की हत्या करने की बात कबूल की थी। शिंजो आबे तब पश्चिमी जापान के नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दे रहे थे। तभी अचानक उन पर गोली चला दी गई । इस घटना ने ना सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था।

यामागामी ने अक्टूबर में शुरू हुए ट्रायल में हत्या का जुर्म कबूल किया था। नारा जिला अदालत ने उसे दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। बचाव पक्ष ने सजा को 20 साल तक सीमित रखने की अपील की थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया।

चर्च के प्रति नफरत बताई वजह इस केस के दौरान जापान की सत्तारूढ़ पार्टी और एक विवादित दक्षिण कोरियाई चर्च के बीच पुराने रिश्तों का भी खुलासा हुआ है। यामागामी ने अदालत में कहा कि उसने आबे को एक वीडियो मैसेज के कारण निशाना बनाया। आरोपी ने बताया कि उसका मकसद चर्च को नुकसान पहुंचाना और उसके साथ चर्च के राजनीतिक रिश्तों को उजागर करना था। उसने कहा कि आबे उस रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक थे।

घटना के बाद उठे सवाल इस घटना के बाद सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और चर्च के बीच नजदीकी रिश्तों पर कई सवाल उठे। इसके बाद पार्टी ने चर्च से दूरी बनाई है। वहीं जांच के बाद अदालत ने चर्च की जापानी शाखा से टैक्स छूट का दर्जा भी छीन लिया और उसे भंग करने का आदेश दिया।