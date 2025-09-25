former French president Nicolas Sarkozy found guilty of criminal conspiracy in Libya trial फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी दोषी करार, लीबिया के तानाशाह गद्दाफी से फंड लेने का है मामला, International Hindi News - Hindustan
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी दोषी करार, लीबिया के तानाशाह गद्दाफी से फंड लेने का है मामला

पेरिस की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में लीबिया सरकार से कथित रूप से अवैध फंडिंग लेने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें विदेशी स्रोतों से चुनाव जीतने के लिए गैरकानूनी धन प्राप्त करने के एकमात्र आरोप में दोषी पाया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, पेरिसThu, 25 Sep 2025 04:01 PM
फ्रांस से बड़ी खबर सामने आई है। पेरिस की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में लीबिया सरकार से कथित रूप से अवैध फंडिंग लेने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें विदेशी स्रोतों से चुनाव जीतने के लिए गैरकानूनी धन प्राप्त करने के एकमात्र आरोप में दोषी पाया, जबकि भ्रष्टाचार, लीबियाई सार्वजनिक धन के दुरुपयोग तथा अवैध चुनावी फंडिंग जैसे तीन अन्य आरोपों से उन्हें बरी कर दिया। सजा का ऐलान अभी लंबित है।

दरअसल, पूरा मामला 2007 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है, जब सार्कोजी पर लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की सरकार से करोड़ों यूरो की गुप्त राशि हासिल करने का आरोप लगा। 2011 में लीबिया की एक न्यूज एजेंसी और खुद गद्दाफी ने दावा किया था कि लीबिया ने सार्कोजी की चुनावी मुहिम को चुपके से फाइनेंस किया। वकीलों के मुताबिक, 2005 में सार्कोजी और उनके साथियों ने गद्दाफी शासन के साथ एक 'भ्रष्ट सौदा' किया था, जिसमें चुनावी फंडिंग के बदले लीबिया को कूटनीतिक, कानूनी और व्यापारिक मदद का वादा था।

इसके अलावा, सार्कोजी ने गद्दाफी की वैश्विक इमेज चमकाने का भरोसा दिलाया था। गद्दाफी का 41 साल का क्रूर राज मानवाधिकार हनन और 1988 के लॉकरबी बम धमाके जैसे आतंकी हमलों से जुड़ा था, जिसकी वजह से वे अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार का शिकार थे। वकीलों ने आरोप लगाया कि 2005 में जब सार्कोजी फ्रांस के गृहमंत्री मंत्री थे, तो उनके दल के सदस्यों ने लीबिया में गद्दाफी के अधिकारियों से गुप्त बातचीत की। राष्ट्रपति बनते ही 2007 में सार्कोजी ने गद्दाफी को पेरिस की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर बुलाया और एलीसी पैलेस के बगीचे में उनका बेडौइन तंबू खड़ा करवाया।

1980 के दशक में राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के चलते गद्दाफी के बहिष्कार के बाद, सार्कोजी पहले पश्चिमी नेता थे जिन्होंने उनका शाही स्वागत किया। हालांकि, 2011 में यही सार्कोजी नाटो के नेतृत्व वाले हवाई हमलों में फ्रांस को आगे रखा और विद्रोहियों की गद्दाफी की सत्ता उखाड़ने में मददगार साबित हुए। अक्टूबर 2011 में विद्रोहियों ने गद्दाफी को पकड़कर हत्या कर दी।

