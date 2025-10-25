ओसामा बिन लादेन ने महिला के कपड़े पहने और ट्रक के पीछे बैठकर भाग गया: पूर्व CIA अफसर

संक्षेप: जॉन किरियाकौ ने कहा, ‘हमें नहीं पता था कि सेंट्रल कमांड के कमांडर का ट्रांसलेटर वास्तव में अल-कायदा का गुर्गा था, जिसने अमेरिकी सेना में घुसपैठ की थी। वैसे यह जानते थे कि हमने लादेन को घेर लिया है। हमने उनसे कहा कि पहाड़ से नीचे आएं।’

पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाकौ ने अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि लादेन तोरा बोरा पहाड़ियों से महिला के भेष में भाग निकला था, जो 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। किरियाकौ 15 साल तक CIA में थे और पाकिस्तान में आतंकवाद-रोधी अभियानों के प्रमुख रहे। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'हमें नहीं पता था कि सेंट्रल कमांड के कमांडर का ट्रांसलेटर वास्तव में अल-कायदा का गुर्गा था, जिसने अमेरिकी सेना में घुसपैठ की थी।'

पूर्व सीआईए अधिकारी ने कहा, 'आपको याद होगा, हमने अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू करने से पहले एक महीने से अधिक इंतजार किया। हम जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। हमारी टीम यह सुनिश्चित करना चाहता थी कि भावनाएं हमारे फैसले को प्रभावित न करें। हमने तब तक इंतजार किया जब तक क्षेत्र में उचित सैन्य निर्माण नहीं हो गया। फिर हमने अल-कायदा के ज्ञात ठिकानों पर हमला शुरू किया। ये मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान के पश्तो इलाकों में थे। अक्टूबर 2001 में हमें विश्वास हुआ कि हमने ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा के नेतृत्व को तोरा बोरा में घेर लिया था।'

