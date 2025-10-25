Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़former CIA Officer Al-Qaeda founder Osama bin Laden escaped Tora Bora hills as woman
ओसामा बिन लादेन ने महिला के कपड़े पहने और ट्रक के पीछे बैठकर भाग गया: पूर्व CIA अफसर

ओसामा बिन लादेन ने महिला के कपड़े पहने और ट्रक के पीछे बैठकर भाग गया: पूर्व CIA अफसर

Sat, 25 Oct 2025 10:36 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाकौ ने अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि लादेन तोरा बोरा पहाड़ियों से महिला के भेष में भाग निकला था, जो 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। किरियाकौ 15 साल तक CIA में थे और पाकिस्तान में आतंकवाद-रोधी अभियानों के प्रमुख रहे। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'हमें नहीं पता था कि सेंट्रल कमांड के कमांडर का ट्रांसलेटर वास्तव में अल-कायदा का गुर्गा था, जिसने अमेरिकी सेना में घुसपैठ की थी।'

ये भी पढ़ें:यूक्रेन युद्ध का अंत नजदीक? जल्द हो सकता है समझौता, पुतिन के करीबी ने दिए संकेत

पूर्व सीआईए अधिकारी ने कहा, 'आपको याद होगा, हमने अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू करने से पहले एक महीने से अधिक इंतजार किया। हम जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। हमारी टीम यह सुनिश्चित करना चाहता थी कि भावनाएं हमारे फैसले को प्रभावित न करें। हमने तब तक इंतजार किया जब तक क्षेत्र में उचित सैन्य निर्माण नहीं हो गया। फिर हमने अल-कायदा के ज्ञात ठिकानों पर हमला शुरू किया। ये मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान के पश्तो इलाकों में थे। अक्टूबर 2001 में हमें विश्वास हुआ कि हमने ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा के नेतृत्व को तोरा बोरा में घेर लिया था।'

ट्रांसलेटर अल-कायदा का गुर्गा निकला

जॉन किरियाकौ ने कहा, 'हमें नहीं पता था कि सेंट्रल कमांड के कमांडर का ट्रांसलेटर वास्तव में अल-कायदा का गुर्गा था, जिसने अमेरिकी सेना में घुसपैठ की थी। वैसे यह जानते थे कि हमने लादेन को घेर लिया है। हमने उनसे कहा कि पहाड़ से नीचे आएं। उन्होंने अनुवादक के माध्यम से कहा कि क्या आप हमें सुबह तक का समय दे सकते हैं? हम महिलाओं और बच्चों को निकालना चाहते हैं और फिर हम नीचे आकर आत्मसमर्पण कर देंगे। ट्रांसलेटर ने जनरल फ्रैंक्स को इस विचार को मंजूरी देने के लिए मना लिया। नतीजा यह हुआ कि बिन लादेन ने महिला के कपड़े पहने और अंधेरे की आड़ में पिकअप ट्रक के पीछे बैठकर पाकिस्तान भाग गया।'

सुबह तक सभी वहां से भाग निकले

पूर्व CIA अफसर ने कहा कि जब सुबह सूरज निकला, तो तोरा बोरा में सरेंडर करने वाला कोई नहीं था। वे सभी भाग निकले थे। इसलिए हमें लड़ाई को पाकिस्तान में ले जाना पड़ा। 9/11 आतंकी हमले में 3,000 लोग मारे गए थे। किरियाकौ से अफगानिस्तान के तोरा बोरा पहाड़ों में अल-कायदा आतंकवादियों को घेरने, उनके पाकिस्तान भागने और अमेरिका व पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के बीच संबंधों के बारे में सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने ये बातें कहीं। अमेरिका ने बाद में मई 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में ढूंढ निकाला। 2 मई को अमेरिकी विशेष बलों ने उसके सुरक्षित ठिकाने पर छापा मारकर उसे मार गिराया।

